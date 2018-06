CROATIE Vrsaljko se moque de l'Albiceleste

La Croatie a fait sensation en étrillant l'Argentine 3-0. Une victoire qui permet à la nation au damier de valider son ticket pour les 8es de finale mais qui met en grand danger l'Albiceleste. Après la rencontre, Sime Vrsaljko a critiqué le comportement des Argentins et notamment de Sampaoli. «J'ai vu les Argentins tomber par terre et pleurer comme des petites filles. Sampaoli pense qu'ils nous ont dominés mais je ne sais pas de quel match il parle... Ils devront faire mieux s'ils veulent se qualifier pour le prochain tour.» L'Argentine n'aura pas le choix et devra battre le Nigeria lors du 3e match pour espérer se qualifier au tour suivant.