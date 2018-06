EGYPTE Salah ne partira pas plus tôt

La Fédération égyptienne a assuré que Mohamed Salah ne serait pas libéré du groupe avant la fin de la Coupe du monde. Si les Pharaons sont éliminés de la compétition, l'attaquant de Liverpool, qui a joué face à la Russie après une blessure à une épaule contractée un mois plus tôt, sera bien présent pour le dernier match face à l'Arabie saoudite alors que son club, Liverpool, aurait souhaité qu'il en soit dispensé. Même si rien ne dit qu'il jouera. «Je n'ai aucune idée de Liverpool. Nous avons notre capitaine Mohamed Salah et, selon les règles, la FIFA requiert qu'il reste au camp d'entraînement avec l'équipe. Il est heureux d'être avec ses coéquipiers et est choqué par ce qui a été écrit dans la presse à son sujet. Il a tout nié sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous perplexes face à ce qui a été publié et nous n'avons aucune idée d'où cela vient», a déclaré Hany Abo Rida, président de la Fédération.