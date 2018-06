SERBIE Krstajic prévient la Seleçao

La Serbie a chuté face à la Suisse (1-2) dans le Groupe E. Avec ce revers, les Serbes occupent la 3e place de cette poule avant de défier le Brésil mercredi lors de la 3e journée. Et le sélectionneur Mladen Krstajic a prévenu les Brésiliens. «Depuis le tirage au sort des groupes, le Brésil a été désigné comme le favori pour gagner ce groupe et même le Mondial. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de gagner contre le Brésil. Donc on va se concentrer sur ça et je peux vous assurer qu'on va tout donner. Rien n'est impossible dans la vie», a assuré le technicien serbe face à la presse. Battre le Brésil, qui joue aussi sa peau, pour se qualifier pour les 8es de finale du Mondial, la Serbie réaliserait un énorme exploit!