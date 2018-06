USM ALGER Les Rouge et Noir en stage à Gammarth

L'USM Alger a entamé, hier, un stage de dix jours à Gammarth (Tunisie) qui sera ponctué par deux matchs amicaux. Il s'agit de la première étape préparatoire pour les Rouge et noir, qui vont enchaîner avec un second stage à Nairobi (Kenya) du 7 au 16 juillet prochain, en vue du match en déplacement à Kigali, le 18 juillet face aux Rwandais de Rayons Sport, dans le cadre de la troisième journée (Gr. D) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF). La direction du club algérois a confié la barre technique au Français Thierry Froger (55 ans) qui s'est engagé pour un contrat d'une saison renouvelable, en remplacement de Miloud Hamdi, parti à Al-Salmiya SC (Koweït). Azzedine Rahim, quant à lui, a été nommé deuxième assistant de Thierry Froger à la tête de l'équipe (A), après Karim Khouda, où ils seront secondés par Lyès Benhaha, l'entraîneur des gardiens de but, et par le préparateur physique Adel Labani. L'entraîneur Driss Ghimouz a été nommé Directeur technique des jeunes catégories de l'USM Alger et sera épaulé dans sa mission par Mustapha Aksouh, Mahieddine Meftah et Azzeddine Berarma. De son côté, le coach Mohamed Mekhazni a été nommé entraîneur de la catégorie des moins de 21 ans, où il sera assisté de l'ancien latéral gauche du club, Tarek Ghoul.