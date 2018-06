LE BUREAU FÉDÉRAL SE RÉUNIT AUJOURD'HUI L'avenir de Madjer tranché?

Par Kamel BOUDJADI -

Sitôt arrivé sitôt parti

Plusieurs points d'actualité sont à l'ordre du jour de la réunion du bureau fédéral qui se tient aujourd'hui au niveau du CTN de Sidi-Moussa.

Trois sujets s'imposent d'eux-mêmes; à savoir l'avenir du staff technique des Verts, l'affaire des clubs sur lesquels pèsent d'importantes dettes ainsi que la première prise de contact attendue du bureau fédéral avec le nouveau président de la LFP, Abdelkrim Medouar. La réunion revêt, ainsi, un caractère important car elle aura en effet, à trancher sur l'avenir du staff technique de l'équipe nationale. Il sera inévitablement question du sort de l'entraîneur Rabah Madjer, contesté depuis son arrivée à la tête de la barre technique, ainsi que les autres membres, dont les adjoints Djamel Menad et Meziane Ighil. Son sort est vraisemblablement scellé à cause des résultats négatifs enchaînés par les Verts. La question de son limogeage intervient alors que le refus de ce dernier complique les choses à la FAF qui devra, si la situation reste en l'état, verser des indemnités au concerné, comme stipulé dans le contrat qui lie les deux parties. Le second point à l'ordre du jour n'est pas de moindre importance. La question des clubs qui croulent sous les dettes est d'une importance capitale pour le bon déroulement de la saison prochaine. Le Bureau fédéral aura ainsi, à lever cet obstacle pour permettre à ces derniers, à l'image du CRB, du MCO et de l'USMBA, pour ne citer que ceux-là, de recruter des joueurs. L'instance fédérale devrait donc exposer ces cas afin de prendre la décision qui s'impose. A ce sujet justement, il convient de noter que si les délais de remboursement ne sont pas prolongés, ces clubs endettés ne pourront pas valider leurs recrutements. Le troisième point concerne en fait, le nouveau président de la LFP (Ligue de football professionnel) fraîchement élu, Abdelkrim Medouar. C'est, en effet, lors de la réunion d'aujourd'hui que le président de l'ASO Chlef devra faire sa première prise de contact. Il sera également question de la programmation des rencontres de la saison prochaine qui débutera entre le 10 et le 12 du mois d'août prochain. En fait, Medouar, président de l'ASO Chlef, a été élu avec 19 voix favorables sur les 36, devançant ses deux rivaux, Azeddine Arab de l'ES Sétif (sept voix) et Mohamed El Morro, président de l'ASM Oran (quatre voix). Ce qu'il faut dire, c'est que le point important, qui risque d'éclipser les autres, est sans conteste celui relatif au sort de Rabah Madjer. Un cas qui a tout l'air d'être un bras de fer entre ce dernier et le président de la FAF, si la décision de son limogeage venait à tarder. En effet, Madjer refuse de déposer sa démission, attendue pourtant à l'issue de la rencontre des Verts face à l'équipe du Portugal. Cette rencontre a mis en évidence l'échec de ce dernier à donner une impulsion à l'équipe nationale car on a vu, lors de ce match, des joueurs algériens déconnectés les uns des autres. C'est en fait, une équipe déstructurée pratiquant un football sans saveur que les Algériens ont découvert ce jour-là. Depuis cette rencontre, les appels lancés à Madjer pour partir, se multiplient mais sans le faire bouger, lui et ses lieutenants.