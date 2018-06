AU COEUR DU MONDIAL Sommes-nous toujours les meilleurs?

Par Mohamed BENHAMLA -

Tunisie, Arabie saoudite, Maroc et Egypte... un tout petit tour puis s'en vont! Les quatre sélections arabes engagées au Mondial de la Russie n'ont fait, finalement, que de la figuration, puisqu'elles ont été éliminées, toutes, à l'issue du premier tour. Un fiasco, s'accorde-t-on à dire, avec, entre autres, ce revers de l'Arabie saoudite face à la Russie (5-0) ou encore celui de l'Egypte contre la même sélection (3-1) avant que la Tunisie ne leur emboîte le pas, hier, en se faisant balayer par la Belgique (5-2).

Le fait de ne pas avoir su (ou pu) croire en leurs chances et capacités a fait que l'Égypte, le Maroc et la Tunisie aient raté leurs baptêmes du feu dans les arrêts de jeu, avant de s'effondrer dans les matchs qui ont suivi, précipitant, de ce fait, leurs éliminations. Un scénario catastrophe... Malédiction, scoumoune ou mauvais oeil? Peu importe, puisqu'il n'y a que le résultat à retenir.

Humiliantes étaient les prestations de ces sélections, ce qui a poussé plusieurs commentateurs, analystes et férus de la balle ronde à regretter amèrement l'absence de la sélection algérienne dans ce tournoi. Une sélection qui était parvenue, lors de la précédente édition, à passer l'écueil du premier tour et se qualifier au second après un parcours plus qu'honorable. En 8es de finale, la bande à Halilhodzic s'était inclinée difficilement face aux futurs champions du monde allemands (2-1).

Sur le plan du jeu, il est vrai que le football algérien a régressé ces derniers temps, nécessitant une grande révolution, mais toujours est-il que cette «grinta» qui caractérise ses joueurs a manqué, cette fois-ci, aux Marocains, Tunisiens, Egyptiens et Saoudiens, au grand dam de leurs bouillants supporters.

Super motivés d'eux-mêmes, les joueurs algériens sont, à vrai dire, les seuls à pouvoir rivaliser avec les autres dans les grandes manifestations, et cela peut se confirmer en se remémorant leurs parcours depuis plusieurs décennies dans les grands rendez-vous. Sommes-nous toujours les meilleurs?

Le cas échéant, la réponse ne peut qu'être affirmative. Assis devant leurs écrans, les inconditionnels des Verts se mordent les doigts pour le fait de ne pas voir leur sélection présente. La faute à ces interminables règlements de comptes personnels qui ont mené vers des horizons sombres, dont il faudra vite trouver des solutions pour s'en sortir avec le moins de dégâts possibles. Aujourd'hui, aura lieu la réunion tant attendue du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. A l'ordre du jour, l'avenir du coach national, Rabah Madjer, dont le bilan est négatif sur tous les plans. L'on affirme qu'il sera bel et bien limogé lui et ses deux lieutenants, Menad et Ighil. Zetchi est appelé, par la suite, à apprendre de ses deux erreurs de casting - il y avait Alcaraz avant cela - afin qu'il n'y en ait pas une autre et permettre, ainsi, à cette sélection d'aborder ses prochaines échéances avec du sang neuf. Et ce n'est qu'avec cela qu'on pourra prétendre voir cette sélection retrouver sa verve et la place qui est la sienne.

A bon entendeur...