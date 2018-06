IL AFFRONTE LE JAPON AUJOURD'HUI Le Sénégal à une victoire du bonheur

Par Saïd MEKKI -

Impossible n'est pas sénégalais

Après leur première victoire face à la Pologne, les joueurs de la sélection sénégalaise de football devront confirmer, aujourd'hui à 16h, lors de cette 2e journée du Groupe H face au Japon pour assurer leur qualification aux 8es de finale.

Ce match est d'une grande importance pour les hommes de Aliou Cissé, qui sont attendus par toute l'Afrique qu'ils représentent si bien actuellement à côté du Nigeria, mais force est de reconnaître qu'en face, il y a une équipe japonaise pour qui, ce match est également d'importance capitale. Et comme le Japon a lui aussi gagné son premier match du groupe sur le même score que le Sénégal (2-1), une victoire est synonyme de qualifications aux 8es de finales. Et c'est justement l'enjeu de ce match qui s'annonce d'ores et déjà «décisif» pour les deux formations en cas de victoire.

Un nul n'arrangerait pas les deux sélections. De plus, il ne faut surtout pas oublier que cette sélection japonaise est bien expérimentée dans cette compétition mondiale puisque les Nippons sont à leur 6e participation d'affilée. Ce qui n'est pas du tout le fait du hasard.

Les Sénégalais, capables du meilleur comme du pire, se doivent donc d'être très vigilants et surtout faire très attention à la vivacité de ces joueurs japonais insaisissables. Encore faut-il juste rappeler que les Japonais avaient bien battu les Colombiens archi-favoris de ce groupe H. Et ce n'est pas non plus, dû à un simple hasard. Côté sénégalais il faut bien profiter de ses points forts.

Et les joueurs du coach Aliou Cissé possèdent un atout d'importance à savoir leurs grands gabarits. C'est un atout d'importance s'il est bien exploité. Sinon, il sera, paradoxalement un «danger» pour les Lions de la Teranga face à ces japonais avec leur maître à jouer Kagawa et surtout les individualités telles Hasebe, Okazaki, Sakai, Kawa­shima....

L'autre homme à surveiller sera Shinji Kagawa. Ironie du sort, le Sénégal est à sa deuxième participation au Mondial. La toute première est celle parfaitement réussie en 2002 au Japon même. Les Lions de la Teranga avaient atteint les quarts de finale cette année-là, après avoir battu la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture 1-0.

Pour ce Mondial de Russie, la victoire du Sénégal sur le Japon sera bien accueillie sur tout le continent africain qui aura un représentant au second tour. Et comme rien n'est joué d'avance, il faut attendre la fin de la partie pour se fixer sur le sort de l'une comme de l'autre équipe. Pour le moment, chacune des deux sélections a son mot à dire pour une éventuelle qualification aux huitièmes de finale de ce Mondial russe. Encore faut-il noter que le deuxième match du groupe oppose les deux «perdants» du premier match, à savoir la Colombie à la Pologne.

Et comme ces deux sélections ne joueront qu'après la fin du match Japon - Sénégal, elles sauront donc bien ce qui les attendra pour la suite de la compétition, à commencer par leur propre match juste après celui des deux, désormais, favoris pour le moment...