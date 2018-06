ARGENTINE Maradona veut voir la sélection

Diego Maradona a encore frappé. L'ancien attaquant de l'Argentine, consultant pendant la Coupe du monde pour la télévision vénézuélienne TeleSur, a proposé dans son émission «De la mano del 10» une réunion entre d'anciennes gloires albiceleste et la sélection actuelle. «Une petite porte s'est ouverte (avec la victoire du Nigéria sur l'Islande) et il faut en profiter. J'aimerais bien avoir une discussion avec eux, avec Pumpido, Goycochea, Caniggia, Troglio, Passarella s'il veut venir, Valdano. On va défendre notre prestige, les gars. On a eu suffisamment de mal pour en arriver là pour que la Croatie arrive, nous plante trois buts et qu'on reste là les bras croisés sans que personne ne tape du poing sur la table», a-t-il expliqué. Avant de mettre les joueurs devant leurs responsabilités et d'en remettre une couche sur Jorge Sampaoli. «Le plus difficile, ce n'est pas le Nigéria. Le plus difficile, c'est de combattre nos propres limites et de comprendre ce que veut le sélectionneur», conclut le Diez.