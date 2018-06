BRÉSIL Tite s'est blessé

Après les blessures de Danilo (fesse) et de Douglas Costa (cuisse), le Brésil vient de connaître son troisième pépin physique depuis le début du mondial. Cette fois-ci, ce n'est pas un joueur, mais bien le sélectionneur des Auriverdes. Sur le but de Philippe Coutinho contre le Costa Rica, Tite, s'est blessé en célébrant. Un coup dur qui ne devrait pas handicaper l'équipe sud-américaine comme l'a expliqué le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar en conférence de presse. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué d'humour dans sa réponse: «Nous sommes dans une situation où même l'entraîneur a été blessé (rires), ce qui est sans précédent dans ma carrière. Un petit muscle de la cuisse, mais rien d'inquiétant (rires). Pour son travail, le principal est la tête. Il a débuté un travail de récupération physique. Mais, dans la mesure du possible, il va bien (rires).»