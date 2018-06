CORÉE DU SUD Shin Tae-Yong met en garde pour la VAR

Battue 2-1 par le Mexique ce samedi, la Corée du Sud a enregistré une deuxième défaite dans ce Mondial 2018. Après la rencontre, les Guerriers Taeguk ont dénoncé une faute non sifflée sur le contre qui amène le deuxième but adverse. ´´C'est mon avis personnel parce que je n'ai pas encore vu les images, mais je pense qu'il y avait une faute au début de l'action. Si la VAR (l'assistance vidéo à l'arbitrage, ndlr) n'est pas utilisée dans ces situations, elle risque de perdre sa crédibilité, a prévenu le sélectionneur Shin Tae-Yong devant la presse. Ça a été pareil hier pour Suisse-Serbie. Il faut éclaircir les moments où la VAR est utilisée.´´ A l'image du Brésil et de l'Egypte, plusieurs sélections ont déploré la non-utilisation de la VAR sur certaines actions litigieuses ces derniers jours.