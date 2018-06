EN ECRASANT LE PANAMA (6-1) L'Angleterre valide son billet pour les 8es

Les Anglais n'ont pas eu à forcer leur talent pour se mettre à l'abri rapidement dans cette rencontre.

L'Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde! Pour son deuxième match dans le groupe G, la sélection anglaise a vécu une partie bien plus facile que face à la Tunisie (2-1) en s'imposant très largement contre le Panama (6-1) hier après-midi. L'Angleterre n'a pas eu à forcer son talent pour se mettre à l'abri rapidement dans cette rencontre. Tout d'abord sur un corner repris de la tête par un Stones oublié par la défense panaméenne (1-0, 8'), puis sur un penalty obtenu pour une faute sur Lingard et marqué par Kane (2-0, 22'). Les Three Lions ne pouvaient pas vraiment rêver mieux comme scénario. Trop naïf défensivement, le Panama s'est tout de même procuré quelques opportunités. Mais Godoy a gâché une belle occasion en début de match et Barcenas voyait son tir passer à côté du montant de Pickford. L'Angleterre a déroulé après la demi-heure de jeu avec une magnifique frappe de Lingard dans la lucarne (3-0, 36'), un nouveau but de Stones sur une combinaison géniale sur coup franc (4-0, 40'), puis sur un second penalty de Kane (5-0, 45e). C'était trop facile pour les Anglais. En seconde période, les Three Lions ont logiquement géré leur large avantage. Kane s'est même permis d'inscrire un triplé sur un but très chanceux (6-0, 62'). Le Panama a tout de même sauvé l'honneur dans cette partie avec un but de Baloy (6-1, 78e). Malgré un score largement en leur défaveur, les fans panaméens continuaient de mettre beaucoup d'ambiance dans les tribunes. Derrière, le score ne bougeait plus et l'Angleterre rejoint la Belgique en tête du groupe G. Les deux équipes s'affronteront jeudi pour se départager à la première place.