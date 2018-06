NATATION Meilleure performance algérienne pour Amel Melih

La nageuse Amel Melih a réalisé la meilleure performance algérienne en atteignant la finale du 50 m dos. Melih a terminé en 8e position, s'offrant sa meilleure performance de l'année en 29.41, à deux dixièmes de son record d'Algérie. Les autres nageurs algériens engagés, lors de la 1re journée de natation n'ont pas pu passer les séries qui leurs étaient difficiles, en présence des athlètes d'Espagne, d'Italie et de Grèce, possédant un meilleur niveau. Au 100m nage libre (dames), Nesrine Medjahed s'est classée 6e et dernière de sa série, en 58.66, et a eu une autre sixième place en série de l'épreuve du 100m papillon en 1:04.17. Dans la même épreuve, sa compatriote Kacha Samar a pris la même place de sa série en 1:6.21. Au 200m brasse, Balamane Moncef Aymen a terminé 6è de l'épreuve avec 2:23.24, alors que Ramzi Chouchar s'est classé en 5e position au 200m quatre nages en 2:07.22. Pour sa part, Rania Nefsi a couru le 400m quatre nages en 5:05.27, prenant la 5e et dernière position. Les éliminations des Algériens se sont poursuivies avec, Mohamed Ryad Bouhamidi qui s'est contenté de la 7e et dernière position de sa série du 50m dos en 27.29.