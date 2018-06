LE MJS, LE COA ET LA FAF L'ONT EXPRIMÉ Consensus autour du limogeage de Madjer

Par Kamel BOUDJADI -

Clap de fin pour le coach national

Le départ de Rabah Madjer a fait consensus parmi les instances nationales en charge du sport et du football en particulier.

Le premier à manifester son accord avec le président de la FAF est Mohammed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports. S'exprimant à partir de Tarragone, où se déroulent les Jeux méditerranéens, Hattab a estimé que Rabah Madjer «est incontestablement un très grand joueur de football qui a honoré l'Algérie dans les compétitions internationales mais ça ne marche pas en matière d'entraînement». Pour le ministre, le football est un phénomène de société qui impose que l'équipe nationale soit à la hauteur des espérances des Algériens. Les Verts ont la mission de représenter l'Algérie avec brio d'où l'obligation pour la FAF de les doter d'un coach à la mesure de cette mission. Les propos du MJS sont donc une invitation courtoise adressée à Rabah Madjer pour partir sans être poussé à la porte. Du côté du Comité olympique algérien (COA), c'est la même tendance à inviter gentiment le sélectionneur national à laisser sa place à un autre coach. Mustapha Berraf a exprimé sa confiance totale en la Fédération algérienne de football, qui travaille pour l'intérêt de la balle ronde. Une confiance qui confirme, si besoin est, le soutien de la position de Kheireddine Zetchi quant au nécessaire départ de Rabah Madjer et ses lieutenants Meziane Ighil et Djamel Menad. Hier donc, alors que la réunion se tenait encore, on était déjà à l'ère de l'après Rabah Madjer. Les prévisions et les supputations vont bon train quand au nouvel entraîneur qui dirigera le navire des Verts. Des sources affirment avec persistance un éventuel retour de Halilhodzic à la barre technique des Fennecs. Ce technicien qui a déjà qualifié les Verts au Mondial pourrait revenir étant libre de tout engagement après son limogeage de l'équipe du Japon à la veille du Mondial. Ces voix qui s'accordent sur l'ancien coach des Verts sont toutefois contredites par d'autres qui parlent du technicien français qui connaît le football africain comme sa poche. Hervé Renard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est cité avec insistance alors même que du côté de la FAF, on affirme ne pas y penser avant la fin du Mondial qui se déroule encore en Russie. Aux cotés d'Hervé Renard, l'actuel entraîneur portugais de l'équipe Iranienne, Carlos Queiroz est également cité comme coach présent dans le bloc-notes de Zetchi. Une liste d'entraîneurs qui pourraient venir remplacer Rabah Madjer qui n'a pas réussi dans sa mission de doter l'équipe nationale d'une cohésion dans le jeu. Les dernières rencontres, essentiellement celles face au Portugal, ont mis à nu l'échec de l'équipe en charge de la barre technique à monter un véritable groupe qui puisse être à la hauteur des attentes des Algériens frustrés de voir le mondial sans leur équipe. Des individualités de haut niveau qui n'arrivent pas à former un groupe homogène. En tout état de cause, la question de l'entraîneur ne sera abordée qu'après la fin du Mondial.