LES QUATRE SÉLECTIONS ARABES DÉÇOIVENT EN RUSSIE Bilan mitigé!

Par Saïd MEKKI -

Le naufrage

Les quatre représentants arabes en Coupe du monde 2018 de football qui se poursuit en Russie jusqu'au 15 juillet prochain, à savoir l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Arabie saoudite, ont tous été éliminés dès le premier tour de la compétition.

Pourtant les quatre représentants arabes ont affiché une grande détermination à réaliser mieux que leur dernière participation à ces joutes mondiales. Mais force est de reconnaître que finalement le football arabe est bien loin du niveau «mondial» de la balle ronde. Le comble, c'est qu'auparavant, on sentait bien cette «fougue» et cette grande «volonté» des joueurs à se surpasser pour ne point être «humiliés». Mais, aujourd'hui, on ne sent plus cette «hargne» qui a toujours caractérisé les représentants arabes dans un Mondial. La meilleure preuve a été celle bien remarquée lors de leur première défaite, sauf peut-être pour le Maroc qui était dans un groupe de très haut niveau. En match d'ouverture, par exemple, l'Arabie saoudite a bu le calice jusqu'à la lie en s'inclinant lourdement à Moscou face au pays hôte, la Russie sur le score sans appel de 5 à 0. Une défaite qui a fait couler beaucoup d'encre surtout sur le niveau réel de cette sélection. D'ailleurs, on a bien constaté la réaction du président de la Fédération saoudienne Adel Ezzat, qui n'avait pas hésité à pointer du doigt certains joueurs «qui devront rendre des comptes», selon ses propos. L'Arabie saoudite, dont c'est la 5e participation au Mondial, devrait réagir face à l'Uruguay pour éviter la désillusion de l'élimination précoce du tournoi. Ainsi donc, l'Egypte et le Maroc, lors de leurs débuts se sont inclinés cruellement face respectivement à l'Uruguay et l'Iran, sur le même score (1-0). L'Egypte a craqué à la 89e minute de jeu, concédant une défaite amère pour son premier Mondial depuis 28 ans. Les Pharaons devraient sortir le grand jeu face à la Russie avec le retour de leur star Mohamed Salah, mais cela n'a pas empêché d'éviter une deuxième défaite, synonyme d'élimination. L'entrée en jeu tant attendue de «Mo» Salah, le 19 juin face à la Russie, n'empêcha pas la victoire de celle-ci par 3 buts à 1. Le lendemain, le succès de l'Uruguay face à l'Arabie saoudite (1-0) aboutissait mécaniquement à l'élimination de l'Egypte. Le Maroc, dirigé par l'ancien entraîneur de l'USM Alger, Hervé Renard, a chuté dans le temps additionnel sur un but contre son camp de l'attaquant Aziz Bouhaddouz (90e+5). Les Lions de l'Atlas n'ont pas été épargnés par le calendrier puisqu'ils affrontent par la suite à Moscou le Portugal de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé lors du derby ibérique face au voisin espagnol (3-3). Mais il faut, tout de même, remarquer que les Marocains ont, eux, manqué de réalisme dans le groupe B, à la fois contre l'Iran (0-1) puis face au Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1). Les hommes de Hervé Renard tenteront enfin de sortir la tête haute de leur dernier match, face à l'Espagne, en course pour les 8es avec le Portugal et l'Iran. La rencontre est prévue aujourd'hui. Quant à la sélection tunisienne, elle a connu le même sort, puisqu'elle a pêché par un manque de concentration fatal qui lui a coûté très cher lors du premier match face à l'Angleterre (2-1), quand elle a concédé un but dans le temps additionnel. Par la suite, et c'est très logique, on ne donnait vraiment pas cher de cette sélection de la Tunisie face à un gros morceau pour son deuxième match, en tentant de défiera la Belgique, large vainqueur face au Panama (3-0). Finalement la Tunisie, n'a vraiment pas trouvé de second souffle devant la Belgique, en tenant bien durant la première mi-temps avant de flancher durant la seconde avec cette victoire large des Belges ce 23 juin par 5 à 2. Sans attendre la fin de la phase des poules, il est désormais acquis qu'aucune équipe arabe n'atteindra les huitièmes de finales. S'il était «historique» que pour la première fois quatre pays arabes se sont qualifiés au Mondial, c'est aussi «historique» de remarquer que ces quatre pays arabes ont été éliminés dès le premier tour...Ainsi les quatre équipes arabes de la Coupe du monde de football en sont d'ores et déjà éliminées, et ce après une série ininterrompue de défaites. La déception est sévère et totale dans les quatre pays arabes, l'Arabie saoudite, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie. Reste donc à retenir les leçons surtout dans la préparation de l'équipe juste après une prochaine qualification, si qualification il y aurait bien évidemment.