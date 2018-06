FRANCE Deschamps va égaler Domenech

Didier Deschamps va rentrer encore un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France. Face au Danemark aujourd'hui, le sélectionneur Didier Deschamps va égaler le record de longévité de Raymond Domenech (79 matchs) après six ans à la tête des Bleus. Un record que l'entraîneur français va battre lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Avec encore deux ans de contrat, DD va devenir le sélectionneur le plus capé des Bleus.