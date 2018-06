HASSIBA BOULMERKA, CHEF DE MISSION DE LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE "Résultats encourageants en attendant la suite"

Hassiba Boulmerka, chef de mission de la délégation sportive algérienne, a qualifié hier de «positifs» et de «très encourageants» les résultats des athlètes algériens à Tarragone (Espagne). Après trois jours de compétitions, l'Algérie a récolté trois médailles (2 or et 1 bronze), pointant à la 9e place au classement général des médailles. «On ne s'attendait pas du tout à de tels résultats en ce début des jeux. Au karaté et en natation, nous avons eu la chance d'avoir deux médailles en vermeil», a déclaré Boulmerka à l'APS. Concernant le volet organisationnel, l'ancienne championne a assuré que «tout va bien» après quelques perturbations enregistrées à l'arrivée en Espagne. «Les sportifs sont mis dans de bonnes conditions et ne doivent penser qu'à leur boulot. Je suis une ancienne athlète, ce qui m'a facilité énormément la tâche au contact des sportifs», a dit Boulmerka, rappelant que «les objectifs sont fixés par les techniciens». Le dernier contingent de la délégation algérienne devait atterrir dans la soirée d'hier à l'aéroport régional de Reus. Le même avion transportera vers Alger les athlètes ayant terminé la compétition.