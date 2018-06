SUÈDE Durmaz répond aux insultes racistes

Alors qu'elle pensait accrocher l'Allemagne samedi, la Suède s'est inclinée (2-1) sur un coup franc de Toni Kroos au bout du temps additionnel. En cause, une faute concédée par Jimmy Durmaz, ciblé par de nombreuses insultes, dont certaines racistes, sur les réseaux sociaux. Avec le soutien de tout le groupe suédois, le milieu offensif a donc répondu en lisant une lettre face à la presse. «Je suis suédois, je porte ce maillot avec fierté. Être critiqué fait partie de la vie de sportif, on doit l'accepter. Mais qu'on me donne des noms racistes, qu'on me traite de terroriste et qu'on menace ma famille de mort, ce n'est pas acceptable. En même temps, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont montré de l'amour et de la chaleur. Nous sommes la Suède, nous sommes unis, n'est-ce pas les mecs?», a-t-il lancé.