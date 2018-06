RABAH MADJER PLIE BAGAGE Sa succession est ouverte

Instabilité chez les Verts

Après huit mois à la tête de la sélection nationale, Rabah Madjer a été remercié. Le technicien de 59 ans paie les mauvais résultats de sa sélection ainsi que le climat délétère qui règne autour de celle-ci.

Même sort pour ses deux adjoints, Meziane Ighil et Djamel menad, ainsi que l'entraîneur des gardiens de but, Lounes Gaouaoui.

«Le Bureau fédéral dans sa réunion statutaire tenue au Centre technique national le 24 juin 2018 a décidé à l'unanimité de se séparer du sélectionneur national, Rabah Madjer, et de ses assistants Ighil Meziane, Djamel Menad et Lounes Gaouaoui», indique le communiqué de la FAF, publié dimanche soir.

Les huit mois de Madjer à la tête des Verts se matérialisent par trois victoires dont une sur tapis vert (contre le Nigeria au mois de novembre) ainsi que quatre défaites. Hormis son revers face au Portugal (0-3) le 7 juin passé, adversaire largement supérieur, ce sont surtout les défaites face à l'Iran (1-2), l'Arabie saoudite (2-0) et le Cap-Vert (2-3) à domicile qui ont sonné le glas de Madjer.

Un bilan jugé bien en-deçà des espérances placées par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en la personne de Madjer qui voyait en lui l'homme de la situation capable de galvaniser un groupe en manque de confiance. Mais le constat est amer: l'ancien joueur vedette du FC Porto (Portugal) n'a pas fait mieux que ses trois prédécesseurs: le Serbe Milovan Rajevac, le Belge Georges Leekens et l'Espagnol Lucas Alcaraz. Une spirale négative qui a provoqué des dommages collatéraux en Algérie notamment auprès des supporters, excédés par le faible niveau affiché notamment dans le jeu. Si Madjer sélectionneur algérien n'a jamais réussi à fédérer, il a également dû panser les plaies de son prédécesseur, Lucas Alcaraz dont les échecs successifs ont traumatisé le pays. Face à cet enchaînement de mauvais résultats, la Fédération algérienne de football a donc décidé de limoger Rabah Madjer. Son sort était déjà plus ou moins scellé avant la rencontre de prestige face au Portugal (0-3) le 7 juin dernier.

Rabah Madjer était le 5e sélectionneur placé à la tête de l'Equipe nationale algérienne depuis le départ de Vahid Halilhodzic à l'issue du Mondial-2014, durant lequel les Fennecs avaient effectué le meilleur parcours de leur histoire, défaits en 8es de finale en prolongations face à l'Allemagne futur championne du monde.

La FAF devrait annoncer rapidement le nom de son futur successeur, et le président Kheireddine Zetchi a fait savoir que Vahid Halilhodzic et le Français Hervé Renard, éliminé au premier tour du Mondial avec le Maroc, figurent sur les listes des potentiels futurs sélectionneurs. Absente de la Coupe du monde en Russie, l'Algérie doit affronter en septembre la Gambie dans le cadre des qualifications de la CAN-2019.