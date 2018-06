LE BILLET POUR LES 8ES DE FINALE EN JEU Nigeria - Argentine: des retrouvailles décisives

Par Saïd MEKKI -

Les Super Eagles y croient

Les Super Eagles retrouveront, aujourd'hui, l'Albiceleste dans un match décisif où l'Islande pourrait bien jouer les trouble-fêtes en rencontrant, en même temps, la Croatie déjà qualifiée.

Il faut bien noter qu'il n'y a que la Coupe du monde qui pourrait donner lieu à des scénarios bien inattendus. L'Argentine respire dans ce Mondial et tient une chance pour une qualification aux huitièmes de finales, grâce à la victoire du Nigeria contre l'Islande (2-0). Cette même Islande, qui a obligé Messi et ses compatriotes au partage des points (1-1) après que les sud-américains furent étrillés par la Croatie (3-0). Ironie du sort, c'est justement contre ces mêmes Nigérians que les Argentins joueront leur qualification aujourd'hui. Et là, l'histoire se répète pour ces deux sélections qui se retrouvent pour la cinquième fois dans un Mondial. En quatre confrontations en phase finale de Coupe du monde, le Nigeria a perdu la face en autant de fois. 2-1 en 1994 aux Etats-Unis, 1-0 en 2002 en Corée, 1-0 en 2010 en Afrique du Sud et 3-2 en 2014 au Brésil. Aujourd'hui, les données sont un peu spéciales dans la mesure où l'avantage est bel et bien du côté des Nigérians pour qui, un simple nul suffirait pour confirmer leur victoire face à l'Islande et composter leur billet pour les huitièmes de finale, si les Croates ne s'inclinent pas lors de ce dernier match. Pour sa 6è participation à la compétition, le Nigeria devra donc vaincre le signe... «argentin» pour sortir d'un groupe à sa portée et espérer mieux faire que les 8es de finale de 1994, 1998 et 2014. Les Super Eagles ont bien des atouts pour bien négocier ce match face à une Argentine qui pourrait bien douter si les Nigérians marqueront en premier. D'ailleurs sur le plan offensif, le Nigeria possède des attaquants redoutables tels Gabriel Okechukwu (22 ans), Alex Iwobi (22 ans) et Victor Moses (27ans) sans oublier l'inusable capitaine John Obi Mikel (31 ans) sur lesquels elle peut bien compter pour une victoire. En face, Messi et compagnie peuvent terminer deuxièmes de leur groupe s'ils battent le Nigeria et que, dans le même temps, l'Islande ne bat pas la Croatie. Même si la sélection islandaise gagne, l'Argentine peut se qualifier pour les 8es de finale, en fonction de la différence de buts (actuellement de -2 pour les Islandais et -3 pour les Argentins). «Nous avons une seule demande à faire aux supporters de la sélection, nous leur demandons de soutenir ce groupe, ce staff technique et ce rêve, parce que nous devons nous qualifier mardi prochain contre le Nigeria», a déclaré Claudio Tapia. Mais le Nigeria a aussi son mot à dire...Et c'est l'attaquant nigérian, double buteur face à l'Islande le 22 juin dernier, Ahmed Musa, qui le résume en ces termes: «Je ne pense pas que ce sera trop difficile pour moi de rencontrer l'Argentine, nous savons quels sont les enjeux - nous devons gagner».