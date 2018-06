AVANT D'AFFRONTER LA CORÉE DU SUD AUJOURD'HUI La Mannschaft doit tuer ses doutes

Une victoire par deux buts d'écart et l'Allemagne sera automatiquement qualifiée pour les 8es de finale... Mais face aux Sud-Coréens aujourd'hui, la Mannschaft doit non seulement assurer le résultat, mais retrouver aussi la sérénité qui lui fait défaut depuis le début du Mondial.

Si les Champions du monde font match nul ou ne gagnent qu'avec un but d'avance, leur destin dépendra du résultat de l'autre match de la poule F entre le Mexique et la Suède. En Allemagne, chacun veut croire maintenant que la victoire à la dernière minute du temps additionnel samedi dernier contre la Suède peut être l'étincelle salvatrice, celle qui va embraser d'un seul coup une équipe accablée par les critiques après son naufrage initial contre le Mexique (défaite 1-0).

Les modérément redoutables guerriers Taeguk, qui ont perdu leurs deux premiers matchs, sont évidemment des sparring-partners idéaux pour relancer une formation en quête de certitudes.

Guido Buchwald, Champion du monde 1990, estime que les héros du Brésil de 2014 sont fatigués: «Que ce soit Müller, Kroos ou Mats Hummels, ils sont tous bons, mais ils ne sont pas à leur niveau de performance du Brésil.» Aujourd'hui, la composition de Joachim Löw sera scrutée à la loupe. Compte tenu de l'enjeu, il ne peut aligner que sa meilleure équipe. Et il devra faire sans le défenseur central Jérôme Boateng, suspendu, ni le milieu défensif Sebastian Rudy, victime d'une fracture du nez contre les Suédois.

Il est possible, compte tenu des circonstances, que Löw aligne une formation dans laquelle ne resteraient que quatre, voire trois Champions du monde: Neuer, Hummels, Kroos, et probablement encore Müller, bien que le Munichois ait fortement déçu lors de ses deux premières sorties. Özil et Khedira, qui apparaissaient comme indéboulonnables avant le Mondial, ont déjà cédé leur place dès le deuxième match, victimes de la prestation catastrophique de toute l'équipe contre le Mexique (défaite 1-0).

La responsabilité de faire exploser la défense asiatique devrait reposer sur les épaules de l'avant-centre Timo Werner, qui n'a toujours pas marqué mais a été impliqué sur les deux buts contre la Suède. Sur le flanc gauche de l'attaque, le revenant Marco Reus est l'homme en forme de ce début de Mondial. «Nous avons de bons adversaires mais c'est faisable», avait dit Joachim Löw lors du tirage au sort en décembre. Il reste à ses hommes 90 minutes pour prouver qu'il avait raison.