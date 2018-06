ESPAGNE Isco loin d'être euphorique...

Tenue en échec par le Maroc (2-2), lundi, l'Espagne est tout de même parvenue à terminer première du groupe B dans cette Coupe du monde. Une satisfaction pour le milieu offensif Isco (26 ans), qui ne veut toutefois pas s'enflammer. «Je suis ravi que l'Espagne soit première du groupe. On n'est pas euphorique pour autant, mais content de passer à la phase suivante pour arriver à l'heure de vérité. J'ai confiance en cette équipe pour faire mieux que lors des premiers matchs. Pour l'instant, on n'a rien gagné, a indiqué le joueur du Real Madrid à la télévision espagnole. C'est vrai que cela a été un match difficile, on n'a pas vraiment été connecté les uns aux autres. On a eu besoin d'encaisser un but pour réagir. La seconde période a été très difficile aussi. On devrait contrôler davantage par le biais de la possession». L'Espagne retrouvera la Russie, dimanche, lors des 8es de finale.