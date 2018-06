PORTUGAL Le but le plus tardif dans un Mondial

Le Portugal s'est fait peur lundi soir en encaissant un penalty dans les arrêts de jeu contre l'Iran (1-1). Un but inscrit par Karim Ansarifard après 92 minutes et 48 secondes de jeu. Selon les statistiques d'Opta, il s'agit du but le plus tardif encaissé par la sélection portugaise dans un match du Mondial. Avec le point du match nul, le Portugal a tout de même validé sa qualification et termine à la 2e place du groupe B. pour rappel, la bande à Cristiano Ronaldo affrontera l'Uruguay en 8e de finale, samedi prochain.