RÉALISATION DU COMPLEXE SPORTIF ET DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN D'ORAN Les travaux avancent, mais...

Le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, a ordonné l'accélération de la cadence de la réalisation du complexe sportif et du village méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d'Oran), en prévision des Jeux méditerranéens prévus dans la capitale de l'Ouest algérien en 2021.

De nouvelles instructions dans ce sens ont été données aux services concernés lors d'une réunion qu'a présidée lundi le chef de l'exécutif d'Oran et ayant regroupé les directeurs exécutifs des départements concernés, les directeurs d'entreprises chargées de la réalisation et les responsables des bureaux d'études, a précisé la même source. Cherifi a instruit les présents de la nécessité de «lever toutes les contraintes d'une manière périodique», tout en sommant la commission technique installée à cet effet, de «suivre en permanence l'évolution des deux projets». Dans la perspective des Jeux méditerranéens que va abriter Oran en 2021, cette ville sera dotée prochainement d'un complexe sportif d'envergure comportant un stade de football de 40 000 places, un stade d'athlétisme de 4 500 places, une salle omnisports de 6 000 places ainsi que d'un complexe nautique. Les travaux réalisés au niveau du stade de football touchent à leur fin étant donné que la réception de cette enceinte est programmée pour la fin de cette année 2018, tout comme le stade d'athlétisme, tandis que les travaux concernant la deuxième tranche du complexe ont été lancés il y a près de trois mois. Quant au village méditerranéen d'une capacité de 4 500 lits, disposant aussi d'autres équipements et édifices, il connaît un taux d'avancement «appréciable», selon les responsables concernés. L'Algérie accueillera la prochaine édition des Jeux méditerranéens pour la deuxième fois de son histoire, et ce, après avoir organisé celle de 1975 à Alger, rappelle-t-on.