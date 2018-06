TABLEAU DES MÉDAILLES La nage et la lutte à l'honneur pour l'Algérie

Les disciplines de la nage et de la lutte associée ont été à l'honneur, avec l'obtention de trois médailles dont deux en argent, lors de la 4e journée des 18es Jeux méditerranéens de Tarragone, dont les compétitions ont pris fin, tard dans la soirée du lundi.

Le nageur Oussama Sahnoune, auteur de l'une des deux médailles en vermeil de l'Algérie au 100m nage libre au côté du Karatéka Hocine Daikhi (+84kg), a été le premier à monter sur la 2e marche du podium de l'épreuve au 50m nage libre, bouclé en 21.96 (nouveau record d'Algérie) et obtenue difficilement, devant l'Egyptien Khafalla Ali (21.97), et derrière le Grec Gkolomeev Kristian, nouveau champion méditerranéen en 21.66. Sahnoune a évalué très positivement ses deux performances, indiquant, que cela a été très dur. «J'ai réalisé mes objectifs. Deux médailles et surtout deux records d'Algérie, très vieux, que j'ai enfin battus. Je suis très content aussi d'avoir honoré mon pays et mon contrat», a souligné le nageur algérien. «J'ai travaillé ardemment avec mon entraineur pour atteindre ce niveau. Mon objectif maintenant, c'est les prochains Championnat du monde et surtout les Jeux olympiques de Tokyo-2020. Je continuerais à travailler davantage pour atteindre mes objectifs», a conclu Oussama Sahnoune. Les lutteurs de Gréco-romaine, Bachir Sidzara et Adem Boudjemline, à défaut de l'or, ont réussi tout de même l'argent devant des champions du monde. Dans la catégorie des (87kg), Sidzara a pêché par le manque d'expérience dans ce genre de tournoi, après un combat complet perdu (2-1), devant le champion du monde turc Basan Methan, plus aguerri et habitué des grandes compétitions. «J'avais envie d'offrir à l'Algérie le sacre suprême. Il me manquait quelque chose que le Turc avait en plus. Malgré tout, je suis content de ma médaille et mon rendement qui m'encourage à persévérer, en prévision des prochaines échéances», a déclaré Sidzara. Son compatriote Adem Boudjemline a fait un meilleur combat dans la catégorie des 97kg contre le champion du monde français Melonin Noumonvi, face auquel il n'a cédé que lors des dernières minutes du combat (4-1). «J'avais bien contrôlé le match que j'ai mené (1-0). Connaissant bien la force de l'adversaire, j'ai essayé de le maintenir, mais malheureusement, un petit relâchement de ma part, lui a permis d'assurer l'or, que je voyais acquis à ma cause. C'est une déception certes, mais c'est avec ce genre de défaite qu'on apprend», a souligné Boudjemline. Par contre, leur coéquipier et dans la même spécialité, Abdenour Laouni a été malheureux face au Français Tudezca Leo (6-4), dans un match entaché par l'arbitrage qui avait lésé le lutteur algérien durant la partie. «L'arbitre devait signaler une passivité du Français au moment où l'écart était petit, mais cela n'a pas été fait, ce qui a permis au vainqueur de garder son avantage», diront les techniciens présents.