VOLLEY-BALL Une élimination logique

L'Equipe nationale algérienne messieurs de volley-ball a été

éliminée en phase de poules, après sa défaite lundi face à la France 3-1, lors de la seconde journée du groupe B des 18es Jeux méditerranéens de Tarragone. La défaite devant la France (31-29, 16-25, 21-25 et 23-25) est la seconde des coéquipiers de Sofiane Hosni, après celle concédée face à la Croatie 3-2 (18-25, 17-25, 25-22, 25-23 et 12-15). Pourtant, tout avait bien commencé contre la France, lors d'un 1er set très disputé et remporté difficilement par le six algérien 31-29. Mais la débauche d'énergie durant ce premier set a laissé des traces sur les joueurs algériens qui ont péché par manque de fraîcheur physique durant les trois derniers sets perdus, en toute logique, contre une bonne équipe française, plus homogène sur le plan tactique et mieux préparée à la compétition. Pour l'entraîneur national, Salim Bouhala, l'élimination de l'équipe algérienne était logique, vu les conditions qui ont entourées sa participation.