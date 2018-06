8ES DE FINALE Uruguay - Portugal et Russie - Espagne en tête d'affiche

Malgré son match nul face au Maroc (2-2), l'Espagne conserve la première place du groupe B devant le Portugal, tenu en échec par l'Iran (1-1). La Roja ira défier la Russie tandis que les coéquipiers de Cristiano Ronaldo affronteront l'Uruguay.

Le Portugal peut être satisfait. Malgré le match nul concédé face à l'Iran (1-1), la qualification pour les huitièmes du Mondial 2018 est dans la poche. Mais seulement en tant que deuxième du groupe B. Un petit regret au vu du scénario de la partie. Un match nul suffisait aux Portugais pour atteindre les huitièmes, ce qui peut expliquer le manque d'intensité de cette rencontre en première période. L'autre fait de la soirée, c'est ce penalty raté de Ronaldo. Le buteur de la soirée pour le Portugal n'est autre que Quaresma qui a marqué pour le Portugal. C'est une surprise car jusqu'ici 100% des buts de la Selecçao dans ce Mondial étaient signés Ronaldo. CR7 ne recollera pas (tout de suite) aux cinq buts du «Prince Harry» Kane, nouveau héros de l'Angleterre.

Pour sa part, la Roja de Fernando Hierro a aussi eu du mal contre un Maroc déjà éliminé avant ce match (2-2). Heureusement pour elle, c'est une Russie plus faible que la Celeste qui se profile en 8es. «On doit s'améliorer, faire l'autocritique nécessaire parce que 5 buts (encaissés) en 3 matchs, ça ne marche pas comme ça (pour aller au bout)», a averti Hierro. Un peu plus tôt, ce fut la désillusion en Russie. Car la lourde défaite de la sélection nationale face à l'Uruguay (3-0) a douché les espoirs du pays hôte pour les 8es de finale. «Tout est revenu à sa place. C'est fini, les illusions! Cela devait arriver (...) Nous espérons tous un miracle, mais il n'y en aura pas, on n'est pas dans un conte de fées», a déploré un supporter russe à l'AFP. «La Russie ne pourra pas aller plus loin (que les 8es de finale). Nous y étions prêtes, c'est pour ça nous ne sommes pas trop tristes», s'est résignée une autre. Le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez s'est félicité de ce large succès: «Nous sommes très satisfaits de ce qu'a fait l'équipe, nous l'avions dit, nous voulions nous améliorer. Nous avons passé ce test.» Mais à la question «est-ce que vous avez joué comme un potentiel champion du monde», El Maestro a tempéré: «Permettez-moi de freiner un peu...». Et une fois ces deux matchs terminés, le tableau des 8es de finale commence à se dessiner. Samedi à Sotchi, l'Uruguay défiera le Portugal alors que la Russie et l'Espagne s'affrontent le lendemain à Moscou, au Loujniki. Deux affiches qui s'annoncent d'ores et déjà palpitantes et où il sera des plus difficiles de prédire de leur résultat final.