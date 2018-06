L'APW DE TIZI OUZOU DÉBLOQUE UNE ENVELOPPE DE 1,5 MILLIARD DE CENTIMES Une bouffée d'oxygène pour la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

C'est une période de chance pour la JSK. Alors que le président Cherif Mellal est en passe de confirmer avec l'entraîneur français, Franck Dumas, c'est l'APW de Tizi Ouzou qui vient d'octroyer une enveloppe financière de 1,5 milliard de centimes.

Cette cagnotte arrive en pleine campagne de recrutement qui a nécessité un constant recours au chéquier. Cette enveloppe est destinée à aider le club le plus titré représentant de la wilaya et de l'Algérie dans les compétitions internationales. C'est pourquoi, d'aucuns estiment que l'APW a bien fait de penser à attribuer cette enveloppe en cette période de l'année. Elle arrive en cette période comme une bouffée d'oxygène. D'un autre côté, la chance sourit à Cherif Mellal car on annonce les négociations avec l'entraîneur français qui coache actuellement l'équipe de Guinée équatoriale. C'est ce lundi qu'il est attendu à Tizi-Ouzou pour signer son contrat avec la direction du club kabyle. Selon nos sources, ce dernier vient de confirmer le contrat car les négociations sont arrivées à un stade de non-retour. L'entente est accomplie sur les termes du contrat du coach. L'annonce de l'arrivée du coach vient ainsi mettre fin au suspense qui a régné depuis près de trois semaines sur l'éventuelle arrivée de Djamel Menad. Ce dernier a, pour rappel, refusé de venir tant qu'il était sous contrat avec la FAF. Mais son limogeage en compagnie de l'entraîneur Rabah Madjer a donné un peu d'espoir à une partie des supporters qui y voyaient une occasion pour Mellal de reprendre langue avec lui. Mais, il semble que le boss de la JSK a fait son choix en optant pour le technicien français qui connaît comme sa poche le football africain. Ainsi, avec la fin du suspense sur l'entraîneur et l'enveloppe allouée par l'APW, la JSK peut aborder la phase des préparations avec plus de sérénité. Une préparation qui débutera la semaine prochaine avec un effectif entièrement renouvelé. La JSK entamera cette période avec dix nouvelles recrues que Cherif Mellal a acquis pour plusieurs milliards. Du côté des supporters, l'espoir est à la mesure des promesses du nouveau président. La JSK, espèrent-ils, jouera les premiers rôles la saison prochaine avec des débouchés sur les compétitions internationales. Après la mise à quai du navire JSK, Cherif Mellal s'attellera à une autre tâche plus difficile, l'ouverture du capital de la SSP/JSK. Cette phase nécessitera que ce dernier se fasse entourer d'une équipe de confiance. Une confiance qui commence en effet à revenir après le retour aux affaires de Mouloud Iboud, un ancien de la maison qui jouit de l'estime des supporters. C'est un ancien joueur qui mérité le respect, car il a toujours été un exemple de loyauté et d'amour au club.