LA FRMF VEUT LE GARDER JUSQU'EN 2022 L'arrivée de Renard en Algérie en suspens

Par Saïd MEKKI -

«Si quelqu'un veut s'offrir ses services il n'a qu'à payer ce qui reste du contrat jusqu'en juin 2022», a déclaré le premier responsable de la FRMF, Fawzi Lekjâa, à propos de son sélectionneur, Hervé Renard.

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi a annoncé, à l'issue de la réunion du bureau fédéral après le limogeage du sélectionneur Rabah Madjer, qu'«Il faut trouver quelqu'un qui connaît le football algérien et africain aussi, et qui a réussi des résultats avec une sélection africaine ou à l'échelle internationale». Et c'est justement le coach Français, Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, actuellement, qui remplit parfaitement ces critères. Cependant, et en prenant en compte plusieurs paramètres, l'on doute vraiment que les responsables de la Fédération marocaine de football (FRMF) puissent laisser partir leur sélectionneur pour...l'Algérie. D'ailleurs, du côté marocain on a très mal apprécié la démarche algérienne en citant le nom de Renard alors qu'il est en contrat avec le Maroc, et qui était, jusque-là, toujours engagé en Coupe du monde. Encore faut-il faire observer que ce n'est «nullement interdit» de négocier en coulisses, ce qui se fait partout dans le monde.

Le cas de l'Espagne est encore vivace et surtout les critiques acerbes qu'a subis le président de la Fédération espagnole qui a décidé de limoger son sélectionneur la veille du premier match des poules...

La preuve, avant-hier, et juste avant le début du dernier match des Marocains, déjà éliminés du Mondial devant jouer face à l'Espagne, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekjâa, sachant qu'aussi bien des responsables algériens qu'égyptiens veulent engager le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a annoncé que «Renard a toute ma confiance et il est sous contrat jusqu'en 2022. Si quelqu'un veut s'offrir ses services il n'a qu'à payer ce qui reste du contrat jusqu'en juin 2022 sans oublier de verser également toutes les mensualités du technicien français jusqu'au terme du contrat...», a déclaré le premier responsable de la FRMF.

Ce qui correspond à une somme «colossale» devant faire fuir toute intention d'engager Hervé Renard. Pourtant, dans les coulisses de la FAF, on annonce que Renard aurait donné son accord de principe.

Et là, force est de reconnaître que cela nous rappelle vraiment la dernière «histoire» du même sélectionneur avec le premier responsable de la FAF en octobre 2016 sous l'ère Mohamed Raouraoua.

Des médias avançaient, alors, que Renard a annoncé qu'il a été contacté par l'Algérie alors qu'il est sous contrat avec le Maroc.

Mais, le président Raouraoua répond par un communiqué qualifiant de «mensonges grave d'Hervé Renard» avant de préciser que ce n'est pas dans les habitudes de la FAF de contacter des techniciens en poste.

Pour être plus responsable: la meilleure solution est de se pencher sur des pistes autres que celle de ramener Hervé Renard, lequel a bien terminé le Mondial avec un superbe match nul contre l'Espagne, grandissime favorite (2-2).

En d'autres termes, ses résultats sont bons et on ne pense vraiment pas que les Marocains prendront la décision de se passer des services de ce technicien de renom, du surcroît très expérimenté dans les Coupes d'Afrique et du Monde. Compte tenu des réactions des citoyens algériens, il est remarquable qu'en dehors du Bosnien Vahid Halilhodzic, aucun autre sélectionneur ne serait le «bienvenu. Car à la moindre erreur, les fans des Verts n'hésiteront certainement pas à réclamer «Halilhodzic»...