L'HALTÉROPHILIE SAUVE LES MEUBLES Une médaille de bronze pour Saddam Messaoui

L'haltérophilie algérienne a réussi à s'inscrire au tableau des médailles des Jeux méditerranéens 2018 de Tarragone (Espagne), grâce à la médaille de bronze de l'athlète Saddam Messaoui dans la catégorie des 94kg, remportée, mardi lors de la 5e journée des joutes espagnoles.

Saddam a gagné sa médaille, au mouvement arraché, avec une charge à 155kg, réussi au troisième essai, à un kilo de plus que l'Espagnol, Sanchez Lopez Manuel.

Ikram Cherara engagée dans la catégorie des 65kg a pris la 6e place à l'arraché (80kg) et la 7e à l'épaulé-jeté (100kg). A l'épaulé-jeté, l'haltérophile algérien a terminé à une excellente 4e place avec 180kg, réussi au 1er essai, avant d'échouer à deux reprises à soulever la charge de 186kg. La chance d'une autre médaille de bronze pour l'Algérie qui se dessinait à l'horizon, n'a pas été saisie par l'athlète Mohamed Boudraâ en lutte libre de la catégorie des 74kg. Boudraâ a été battu en finale de repêchage pour le bronze par le Macédonien Mitrov Dejan (1-3). Autres satisfactions des Algériens sont à mettre à l'actif de la boxe qui a qualifié deux autres pugilistes aux quarts de finales, prévus jeudi en soirée. Il s'agit de Chemseddine Kramou, vainqueur du Serbe Grmusa Damjan (4-1) chez les 64kg, et Mohamed Houmri, vainqueur de l'Espagnol Alejandro Camacho 4-1 dans la catégorie des 81kg. Ces qualifications s'ajoutent à celle de Azzouz Boudia qui s'était qualifié pour les quarts chez les 75kg, aux dépens de l'Albanais Kajoshi Arjon (4-1). En tennis, les éliminatoires simples n'ont souri qu'à Mohamed Nazim Makhlouf qui a battu le Tunisien Anis Ghorbel 2-0 (7-5, 6-4), alors que ses coéquipiers ont tous été écartés dès les premiers tours. Yassmine Boudjadi a perdu face à la Bosnienne Nefisa Berberovic 0-2 (0-6, 0-6), Amira Benaissa face à la Grècque Anna Arkadianou 0-2 (0-6, 3-5) et Mohamed Hassen devant le Slovène Mike Urbanija 0-5 (1-6, 2-6). En double, le même chemin a été emprunté par le duo Benaissa-Boudjadi, éliminé par la paire portugaise Ines Murta-Lucia Quitero 0-2 (1-6, 2-6) et Ikhlef-Hassen écarté par le double espagnol Lopez Sanchez 0-2 (3-6, 2-6). La prestation des pongistes algériens lors de cette journée, la première pour le tennis de table n'était pas meilleure avec la sortie prématurée, mais attendue, avec des défaites successives au tournoi du simple joué lors de ces JM-2018, en formule de poule. Sami Khrouf a réussi à remporter une victoire aux dépens du Chypriote Hristonov Angelov (4-1), après avoir perdu face à l'Italien Stoyanov Niaga Ivanov (0-4). Le compatriote Larbi Bouriah a enregistré deux revers, devant respectivement, l'Italien Razvan Bobocica et le Turc Ahmet Li (4-0).

Chez les dames, Katia Kessaci a enregistré deux défaites, la première face à la championne d'Afrique égyptienne Dina Meshref (0-4) et la seconde devant la Portugaise Leila Oliveira (2-4). Sa compatriote Lynda Loghraibi a eu le même sort (4-0) face à l'Espagnole Xiao Yao Maria et la Turque Ozge Ylmaz. Pour leur part, les gymnastes n'ont pas fait long feu, puisqu'ils n'ont pas réussi à atteindre le tournoi final, ni en individuel ni par équipes, par contre les véliplanchistes continuent d'occuper les dernières places après la 6e régate.