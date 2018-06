LA SAISON DES MOISSONS PREND FIN La JSK présente un visage nouveau

Par Kamel BOUDJADI -

La saison des moissons tire à sa fin dans la maison JSK. En attendant un dernier recrutement d'un attaquant qui sera annoncé dans quelques jours, Cherif Mellal a entièrement renouvelé son effectif qui partira à la conquête de titres la saison prochaine.

Hier, le milieu de terrain offensif du MC Alger, Abdallah El-Mouden, s'est engagé pour un contrat de deux saisons avec la JS Kabylie. En tout, le jeune boss aura libéré plus d'une dizaine de joueurs cadres et remplaçants en contrepartie d'autant de recrues. Aussi, la direction pense déjà aux préparations étant donné que la venue du coach français Franck Dumas est quasiment assurée. Il ne reste plus que la signature du contrat qui liera les deux parties. Aussi, un stage est déjà programmé à partir de demain vendredi au niveau de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn Benian. Selon le président Cherif Mellal, un autre regroupement est prévu en Allemagne durant la période s'étalant du 15 au 29 juillet. Les Canaris seront à Weiskirchen pour un stage dirigé vraisemblablement par le nouveau coach. Des matchs sont au menu du stage face à des clubs allemands locaux.

En fait, après un long cycle de recrutement, l'effectif de la JSK est semble-t-il fin prêt. Cherif Mellal a ainsi renforcé tous les compartiments en faisant appel à des joueurs évoluant dans le Championnat national et à d'autres issus des championnats africains. La direction kabyle a fait appel aux étrangers pour renforcer le compartiment offensif qui a fait défaut aux Canaris durant les précédentes saisonse. D'un autre côté, le suspense qui a marqué le recrutement de l'entraîneur qui drivera la barre technique kabyle arrive à sa fin. Selon toute vraisemblance, la direction kabyle a fait son choix sur Franck Dumas. Les négociations sont clôturées. Le coach qui connaît comme sa poche le football africain arrivera dimanche prochain à Alger pour parapher son contrat avec son vis-à-vis, Cherif Mellal. La venue de ce dernier met ainsi fin à un cycle fait de grandes turbulences marqué essentiellement par des annonces contradictoires. Par ailleurs, la fin de ce cycle de recrutement donnera lieu au lancement d'autres chantiers annoncés par le président du club. Il sera en effet question de l'ouverture du capital de la SSPA/JSK. Un projet qui tient à coeur à Cherif Mellal qui a déjà annoncé qu'il s'attellera au nettoyage de son entourage dès la fin des recrutements. A présent que c'est fait, le reste de la période estivale devrait être marqué par ce changement à la tête du club, en ouvrant les portes aux investisseurs. Sur cette question justement, les observateurs préconisent à Mellal d'abord d'éviter de laisser ce chapitre jusqu'à la reprise des compétitions. Cela risquerait de perturber les joueurs qui ont besoin d'une grande sérénité vu la grande tâche qui les attend. Puis, les mêmes voix assurent que le président du club ne peut plus gérer les affaires d'un grand club comme la JSK avec une communication défaillante et archaïque. La saison qui vient de se terminer aura connu une communication qui ressemble plus à du bruit et de la cacophonie. Le chapitre est d'une importance capitale à ne pas sous-estimer.