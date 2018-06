AU COEUR DU MONDIAL Le signe "argentin" n'a pas été brisé

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Super Eagles quittent la patrie de Pouchkine avec ce sentiment d'être lésés par l'homme en noir... face à leur bête noire, l'Argentine. Dans cette rencontre, électrique et indécise, les Nigérians ont cru, mardi soir, et espéré jusqu'au bout la qualification pour les 8es de finale. Au finish, ils ont cédé dans les ultimes minutes (2-1) pour se faire éliminer. C'est la quatrième nation africaine qui quitte le tournoi en phase de poules, après l'Egypte, la Tunisie et le Maroc, alors que le Sénégal jouera ses dernières cartes aujourd'hui face à la Colombie.

Et c'est la cinquième fois en Coupe du monde que les Super Eagles baissent pavillon en phase finale face aux Argentins, après 1994, 2002, 2010 et 2014... du cinq sur cinq! Et force est de reconnaître que cette cinquième chute fut la pire.

Les Nigérians ont manqué, certes, d'expérience, comme l'a affirmé leur sélectionneur, Gernot Rohr, mais aussi de confiance en soi. Il y avait de la place pour bien faire dans cette rencontre, n'était-ce, aussi, ces décisions arbitraires de l'arbitre de la rencontre... surtout celle qui intervient à la 76'. A ce moment-là, les deux parties sont à égalité (1-1) et le Nigeria est virtuellement qualifié, alors que l'Argentine est éliminée. Tout est parti d'un centre de Ahmed Musa, dévié de la tête par Marcos Rojo. Le ballon retombe sur la main du défenseur argentin. Ighalo et Obi Mike partent à l'information auprès de l'arbitre qui décide de consulter les images vidéo... pas de penalty pour les Nigérians. «C'était un penalty très clair. Peut-être que l'arbitre a donné le premier penalty et ne voulait pas en donner un deuxième. Il n'y a pas moyen qu'il ne donne pas penalty. Je ne comprends pas. On lui demande si le ballon touche la main, il dit oui. On lui demande pourquoi il ne donne pas penalty, il dit qu'il ne sait pas», a lancé le capitaine des Super Ealges, John Obi Mikel. A ne rien comprendre!

Cette décision «surprenante» intervient avant le but de... Rojo à la 87', qui saute plus haut que tout le monde pour faire trembler les filets nigérians. Fin du match sur ce score en faveur du vice-champion du monde en titre, alors que le plénipotentiaire africain est éliminé sur le fil. Avant le match du Sénégal aujourd'hui, le continent noir risque d'afficher un bilan dramatique... pour la première fois depuis 1986. Il risque de ne présenter aucun représentant au second tour. Pour éviter ce fiasco, tous les espoirs reposent sur les Lions de La Teranga, qui n'ont besoin, aujourd'hui, que d'un seul point face à la Colombie pour sauver les meubles. Depuis le Mondial de Mexico 1986, il y a toujours eu, au moins, un représentant africain qui est parvenu à s'extirper du premier tour; le Maroc en 1986 et le Cameroun en 1990, le Nigeria en 1994, le Nigeria à nouveau en 1998, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2006, et encore le Ghana en 2010, puis l'Algérie et le Nigeria 2014. Avant cette 21e édition en Russie, l'on s'attendait à voir, enfin,

une équipe africaine franchir le stade des quarts de finale. Désormais, il reste surtout à éviter le zéro pointé, et cela passera par une prouesse des Sénégalais.

Toute l'Afrique croise les doigts!