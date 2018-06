MATCH DÉCISIF FACE À LA COLOMBIE AUJOURD'HUI Les espoirs de l'Afrique reposent sur le Sénégal

Par Saïd MEKKI -

Le Continent noir croise les doigts pour les Lions de la Teranga

Après l'élimination de l'Egypte, le Maroc, le Nigéria et la Tunisie, le Sénégal reste l'unique espoir de tout le continent africain pour être représenté dans les 8es de finale du Mondial russe.

Le Sénégal affrontera aujourd'hui à 15h la Colombie, à Samara, avec, faut-il le dire, la faveur des pronostics, au vu du parcours des protégés d'Aliou Cissé dans cette compétition au niveau bien élevé. En dehors de la Pologne déjà éliminée, les deux tickets de ce groupe H se joueront entre trois sélections: le Japon et le Sénégal, qui se partagent la première place de la poule ainsi que la Colombie, troisième à un seul point des deux co-leaders. Il est vrai que les faveurs des pronostics vont vers les deux premiers du groupe, le Sénégal et surtout le Japon, qui sont dans une situation plus favorable. Cependant, il faut reconnaître que le suspense est garanti dans ce groupe suite à la relance de la Colombie après son convaincant succès face à la Pologne (3-0) qui, désormais, peut encore rêver des 8es de finale. Le Japon et le Sénégal qui se sont séparés sur un score nul dimanche dernier (2-2) ont un point d'avance sur les Cafeteros. S'ils remportent leur dernier match face, respectivement, à la Pologne et à la Colombie, ils seront en 8es de finale de la Coupe du monde. Mais les partenaires de Falcao seront eux aussi qualifiés s'ils l'emportent face aux Sénégalais. La situation est moins évidente en cas de matchs nuls. Pour résumer, il ne faudra, au Sénégal, qu'un seul point pour entrevoir les 8es de finale. En cas de défaite, les Sénégalais peuvent quand même se qualifier à condition que les Japonais s'inclinent au minimum sur le même score. Les matchs s'annoncent donc des plus passionnants à suivre aujourd'hui à partir de 15h à la Samara Arena. C'est le trio arbitral Serbe qui officiera pour le match. Milorad Mazic, sera au sifflet. Il sera assisté de Milovan Ristic et de Dalibor Djurdjevic. Pas très convaincants durant le match face à la Pologne, Sadio Mané, le joueur de Liverpool, a déclaré que «maintenant, il nous faut passer au prochain match et faire en sorte de le gagner pour se qualifier. On est contents et fiers pour nous et pour l'Afrique». Et justement, c'est toute l'Afrique qui aura les yeux rivés sur ce match avec le grand espoir de voir les Lions de la Terenga triompher et ainsi représenter le contient au prochain tour. Mais, attention, les Colombiens sont très dangereux en contres rapides d'autant que pour eux, seule la victoire compte pour se qualifier. La Colombie est donc dos au mur et dans l'obligation de s'imposer ce jeudi. Or, il se trouve que les joueurs du sélectionneur Cissé jouent également très bien les contres.Les joueurs rapides comme Ismaïla Sarr ou encore Sadio Mané peuvent s'exprimer de cette manière. Et comme la Colombie est une équipe qui tient le ballon. Cela donc pourrait faire l'affaire des Lions de la Terenga pour marquer des buts par des contres rapides pour assurer la qualification de cette sélection africaine. Ce qui serait donc une première depuis 2002! En tous les cas, une chose est sûre, tous les Africains seront derrière les Sénégalais sur qui ils comptent beaucoup surtout au vu de leur hargne, de leur volonté à se surpasser et surtout de la combativité des Lions de la Teranga prêts à rugir face aux Colombiens. A noter enfin que les deux premiers de ce groupe H joueront les huitièmes de finales contre les deux premiers du groupe F et plus précisément soit l'Angleterre soit la Belgique qui se rencontreront également aujourd'hui pour déterminer qui sera le premier et qui sera le deuxième de leur poule puisque le Panama et la Tunisie sont d'ores et déjà éliminés.