25 BUTS SUR 120 MARQUÉS APRÈS LA 85' Le Mondial des arrêts de jeu

De l'élimination shakespearienne de l'Allemagne à la qualification hitchcockienne de l'Argentine, près de la moitié des matchs du premier tour de la Coupe du monde 2018 ont basculé dans les derniers instants.

Une tendance lourde. La Mannschaft illustre parfaitement le syndrome des cinq dernières minutes qui frappe ce Mondial. Elle a cru se sauver en battant la Suède (2-1) à 10 contre 11 d'un diabolique coup franc de Toni Kroos (90'+5), mais elle a été contaminée à son tour par la Corée du Sud (2-0) avec des buts aux 90'+2 et 90'+6 au dernier match. En Russie, 25 buts sur 120 ont été marqués après la 85e minute, une proportion bien plus grande qu'en 2014 (15 buts sur 136). Cette année 20 matchs sur les 48 du premier tour sont concernés contre 13 au Brésil. Jusqu'ici «on voit une Coupe du monde superbe», juge Rudi Garcia pour l'AFP. «Ceux qui sont victimes des buts dans les dernières minutes ont tendance à beaucoup trop reculer et essayer de préserver un résultat», pense Garcia. L'ex-entraîneur adjoint du Japon, Jacky Bonnevay, est «étonné» par la fréquence des buts au crépuscule des matchs. «Cela arrive quand une des deux équipes joue son va-tout, parce qu'elle n'a plus d'autre choix», explique-t-il. Le technicien cite l'exemple du gardien allemand «Manuel Neuer qui fait un peu n'importe quoi à monter alors qu'il laisse des défenseurs en place, il aurait dû laisser le ballon à des joueurs meilleurs que lui au pied, résultat il le perd sur une touche» qui entraîne le but du K.-O. définitif. Beaucoup de billets pour les 8es se sont arrachés en toute fin de match, à commencer par celui de l'Argentine, sauvée par Marcos Rojo à la 86' contre le Nigeria (2-1). En début de compétition, des mastodontes comme l'Angleterre, contre la Tunisie (2-1), l'Uruguay, face à l'Égypte (1-0) et le Brésil ont gagné leur premier match dans les cinq dernières minutes, la Seleçao s'étant même sauvée contre le Costa Rica (2-0) avec deux buts dans le temps additionnel. Dans le jeu, outre la mise en place difficile d'un vidéo arbitrage beaucoup discuté, on observe l'avènement d'«un foot de récupération-transition déjà à l'oeuvre en Ligue des champions: récupération rapide et transition vers l'avant dès qu'on récupère le ballon, l'école barcelonaise», explique Bonnevay. Par ailleurs, certaines stars se font attendre, comme les buts. Lionel Messi a raté un penalty et n'est passé que par un entrebâillement de porte, mais il a mis un joli but contre le Nigeria. Antoine Griezmann a déçu pour l'instant côté français, avec seulement un penalty provoqué et transformé à son actif. Enfin au Brésil, Neymar a marqué mais ses nerfs l'ont un peu trahi, entre insultes et larmes. Il a aussi reçu beaucoup de coups. Seul un carré d'as a resplendi. Le Portugais Ronaldo (4 buts), l'Anglais Harry Kane (5 buts, meilleur buteur du tournoi), le Belge Eden Hazard et Luka Modric, à la tête d'une épatante Croatie, ont tenu leur rang royal au premier tour. CR7 a d'ailleurs commencé par un triplé contre l'Espagne (3-3), avec un coup franc... à la 88e minute.