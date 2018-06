BELGIQUE Martinez se méfie du Japon

Victorieuse de l'Angleterre (1-0) jeudi pour le dernier match du groupe G de la Coupe du monde, la Belgique termine en tête du classement et affrontera lundi le Japon en 8es de finale. Un adversaire dont se méfie tout particulièrement le sélectionneur belge Roberto Martinez. «La victoire de ce soir n'est que la conséquence d'un très bon match de mon équipe. Pour la suite, on ne peut jamais prévoir le scénario idéal. Nous avons déjà vu de grandes nations se faire éliminer par d'autres réputées moins fortes. Nous allons faire face au Japon et il faudra qu'on soit prêts parce que c'est une très bonne équipe», s'est félicité l'ancien coach d'Everton. Malgré les deux bons matchs des Japonais en phase de poules, face à la Colombie (2-1) et au Sénégal (2-2), les Belges seront largement favoris ce lundi.