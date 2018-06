FORTUNES DIVERSES POUR LES ATHLÈTES ALGÉRIENS Encore une journée de disette

Les Algériens continuent de décevoir aux Jeux méditerranéens de Tarragone, en enchaînant les contre-performances, lors de la 7e journée de compétition, marquée, une nouvelle fois, par l'élimination précoce de plusieurs athlètes potentiellement médaillables.

En athlétisme, les deux coureurs algériens, Mahmoud Hammoudi et Rima Chenah ont occupé, respectivement, la dernière place en finale du 100m (10.61), et la 7e position du 3000m steeple en (9:53.24). En revanche, Yassine Hathat et Mohamed Belbachir se sont qualifiés pour la finale du 800m, prévue aujourd'hui, avec des chronos de 1:47.55 et 1:47.30. En judo, sur les quatre athlètes engagés, deux d'entre eux, à Fethi Nourine (-73kg) et Souad Bellakehal (-70kg) sont parvenus aux repêchages pour le bronze, mais se sont inclinés, respectivement, devant l'Egyptien Mohamed Mohyeldin et la Française Margaux Pinot. Les deux autres judokas, Abderahmane Benamadi (-90 kg) et Amina Belkadi (-63 kg) ont été sortis dès leur entrée en lice. Khalil Litim (-55kg), Chemseddine Kramo (-64kg) et Amar Adlane Ouarzedine (-91kg), ont échoué au stade des quarts de finale. D'autres disciplines étaient concernées par la 7e journée des JM-2018, mais n'ont pas pu remplir leurs contrats. Il s'agit, en premier lieu, des joueurs de pétanque (messieurs et dames), éliminés en individuel dans les différentes spécialités. En tir de précision, Farid Hammadi (6e), Mohamed Fayçal Ouaghlissi (5e), Nacera Benabdelkader (10e), Rabab Leboukh (13e), ont tous, prématurément, quitté la compétition. Le même bilan a été enregistré en tir progressif, par Mustapha Zoubeidi (6e) et Lamia Kharraz (8e), écartés du concours. Par contre en Raffa, Mohamed Sif El Islam Belhouchet poursuit son chemin en phase de poule, malgré un bilan de trois défaites en autant de matchs. De leur côté, les paires algériennes de beach volley ont, pour leur entrée en jeu, enchaîné les défaites en phase de poule, notamment face à l'Italie et l'Espagne (2-0), pour les filles et l'Espagne (2-0) pour les garçons. La sélection nationale de handball a perdu contre le Portugal 33-32 (mi-temps 15-18), en match de classement pour les 5e et 8e place. Les Verts affronteront la Grèce, aujourd'hui, pour la 7e et 8e place. Par contre, Sid Ali Boudina a été éliminé en séries. Dans l'épreuve de la planche à voile, Wassim Ziani a abandonné, lors de la 10e course du Laser, mais devra prendre part à la 11e étape. Son compatriote Akil Nouha El Alia occupe la 15e position, en laser Radial, après 10 courses. Dans la spécialité du RS:X, Hamza Bouras occupe la 10e position, après la 10e course, alors que Meriem Djouher Rezouani a abandonné, lors de la même étape. En sport collectif, l'Equipe nationale de handball a été éliminée par la Tunisie, en quarts de finale, sur le score de 30-25 (mi-temps 14-12). En l'absence d'autres médailles, après sept journées de compétition, l'Algérie recule à la 15e position au classement, avec, toujours, la même moisson (2 or, 3 argent, 2 bronze).