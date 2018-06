MOHAMED EL HADI BELAGHRABLI NOUVEAU PRÉSIDENT Une sortie de crise pour le MO Constantine?

Entre passé glorieux et avenir incertain

C'est en présence d'une bonne chambrée que l'Assemblée générale élective du Mouloudia Olympic de Constantine (MOC) s'est tenue, jeudi, dans la salle de la Maison des jeunes Saâdi, sise cité Filali. En présence du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya - qui a présidé les travaux-, du chef du service des sports et de Nadir Amirèche, président de l'APW, mais aussi membre de l'Assemblée générale, Maâmar Doudou, ancien joueur du Moloudia, a donné lecture du rapport de la commission de candidature portant sur l'enregistrement d'un seul dossier de candidature, celui de Mohamed El Hadi Belghrabli.

Le vote, à main levée, demandé par le DJS, a révélé, sans surprise, une quasi unanimité autour de la candidature Belghrabli, qui appelait dans son programme distribué à l'ouverture de l'AG aux membres, à «renouer avec la légalité et la légitimité démocratique».

Il faut noter que c'est sur fond de rumeurs et de tensions, sans doute entretenues par d'anciens dirigeants - dit-on dans l'entourage du MOC- que s'est tenue une élection largement encadrée par des pouvoirs publics légitimement inquiets devant une crise inscrite dans la durée.



Les contentieux d'anciennes gestions

Des membres de l'assemblée générale, comme le président de l'APW, n'ont pas manqué, à ce sujet, de relever l'investissement personnel du wali dans la recherche d'une solution et la réaffirmation de son soutien au MOC.

Ainsi donc, fut-elle formellement inscrite dans la réglementation en vigueur, cette assemblée générale du MOC fut rien moins que banale.

Il convient de rappeler qu'après la démission de Haïchour au terme de la saison 2016-2017,- mandat écourté - le MOC était clairement entré dans une zone de turbulences qui verra d'abord la démission de Samir Benabderrahmane, porté à la tête de l'association à la veille du démarrage de la saison, puis un long intérim de Hamana et enfin l'élection surprise, il y a quelque semaines de cela, de Bounab, qui aura tôt fait d'annoncer son retrait. Au-delà des résultats techniques - plutôt moyens- de l'équipe dans le championnat amateur Est, c'est le poids des contentieux des anciennes gestions qui aura largement hypothéqué la stabilité du MOC.

En l'espèce, il s'agit des créances détenues, pour l'essentiel, par d'anciens présidents de l'association qui continuent de peser sur la vie de l'association. Ces créances, faut-il le rappeler, ont donné lieu au blocage des comptes du MOC et rendu précaire la relance sportive et administrative de l'association. Le wali de Constantine, qui avait libéré des crédits au bénéfice du MOC, s'était d'ailleurs publiquement déclaré outré par le fait que ce soutien public ait été détourné de ses objectifs par les créanciers.

Pour nombre de ces derniers, la présidence du MOC avait été une clé d'entrée dans la proximité des institutions de l'Etat et dans le monde des affaires.

Le football, pourrait-on dire, était une affaire trop sérieuse pour se jouer sur le seul terrain et cela avait pu être vérifié à la sortie de l'AG où le président, nouvellement élu, avait été assailli par une nuée de supporters chauffés à blanc.



Rassembler

Entrepreneur, issu d'une famille connue pour ses attaches avec le MOC - son père Hammou était l'un des grands dirigeants du Mouloudia - Mohamed El Hadi Belaghrabli a sans doute cédé aux pressantes sollicitations de membres de l'association et à l'attention clairement portée par les autorités, soucieuses de mettre fin à la crise et au malaise du MOC.

Comme il l'aura affiché dans son programme et réitéré devant les médias présents, le nouveau président du MOC fait du rassemblement son leitmotiv.

Le rassemblement passe par le renouvellement et le renforcement de l'AG, d'une part, et par la réactivation de la traditionnelle école de formation d'autre part, qui fut, avec le regretté El Hachemi Zoghmar, l'une des sources de la notoriété du MOC.

Mohamed El Hadi Belaghrabli qui sait pouvoir compter sur le soutien d'importantes personnalités du Mouloudia comme El Abdelhakim Madani ou Salah Arabat veut, pour reprendre l'expression, «prendre les matchs les uns après les autres», renforcer l'assise administrative et technique du MOC et affronter un nouveau challenge pour le retour du MOC au sein de l'élite.