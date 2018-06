Que le spectacle commence!

Par Mohamed BENHAMLA -

Sans les plénipotentiaires. africains -pour une première depuis 1996 - ni le tenant du titre - comme lors des deux précédentes éditions - mais avec des sélections placées favorites ainsi que le pays hôte. Tel est le plateau qu'offrent les 8es de finale de la Coupe du monde en Russie à partir d'aujourd'hui. Pour commencer, quoi de mieux que ce France - Argentine, en début d'après-midi, avant de clôturer par ce duel entre attaquants de classe mondiale, uruguayens et portugais. Deux rencontres où il est difficile, voire impossible, de prédire de leurs résultats, tant elles s'annoncent palpitantes et ouvertes à tous les pronostics. Tout le monde parle du «véritable coup d'envoi du Mondial» à partir de ce tour, qui propose des duels à couper le souffle, à commencer par celles d'aujourd'hui avant de passer à Brésil - Mexique ou encore Colombie -Angleterre pour ne citer que ceux-là.

Le rendez-vous brûlant France -Argentine, à partir de 15h à Kazan, offrira un duel entre deux constellations de superstars de la trempe de Paul Pogba, Antoine Griezmann, Lionel Messi ou Angel Di Maria. Si l'Albiceleste a souffert pour valider son billet, cela n'a pas été le cas pour l'EDF qui l'a assuré aisément, sans vraiment être mise en difficulté...

Elle n'a pas non plus étincelé. Aujourd'hui, les Bleus devront hausser leur niveau de jeu d'au moins un cran puisqu'ils auront à faire à un adversaire d'un tout autre calibre. Les deux antagonistes vont tourner la page du premier tour et n'auront d'yeux que pour la suite... pour le sacre final. Si le football est un jeu à 11 contre 11, il n'en demeure pas moins que les Français misent sur leur attaquant-vedette, Griezman, tandis que l'Argentine attend toujours son Messi. Les deux joueurs ressentent le poids des attentes autour d'eux. Si Messi s'est réveillé au moment propice face au Nigeria, Griezmann «n'a pas encore vraiment commencé son Mondial», avec, jusque-là, des prestations «très loin» des attentes.

Un peu plus tard dans la soirée, à partir de 19h, le Stade olympique de Ficht vibrera au rythme très élevé d'un prometteur Uruguay - Portugal. Les Sud-Américains comme les champions d'Europe en titre, devront rester bien concentrés sur leur objectif du jour.

Avec Ronaldo d'un côté et Suarez de l'autre, la moindre seconde d'inattention pourrait être fatale. Non seulement sur le terrain, le match opposera deux sélectionneurs des plus expérimentés au monde: Oscar Tabarez et Fernando Santos. Les deux vieux briscards sauront, parfaitement, conditionner le mental des troupes pour ce rendez-vous qui suscite déjà un grand engouement.

Un rendez-vous avec des retrouvailles qui sentent le soufre entre des joueurs qui ont multiplié les coups bas dans les «Clasicos» Barça - Real ces dernières années, comme Suarez et Pepe, «qui s'aiment bien».

Tout le monde attend ces affiches avec impatience tout en espérant qu'elles ne seront pas perturbées par «les images brouillées» de la toute nouvelle VAR.

Une technologie utilisée - tenez-vous bien - 335 fois lors du premier tour du Mondial... et avec presque autant de contestations.



Programme daujoudhui

15h France Argentine

19h Portugale Uruguay

Portugale Uruguay