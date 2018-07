FRANCE 4 - ARGENTINE 3 Un match fou, fou, fou!

Mbappé, auteur d'un doublé, continue d'écrire sa légende

Avec son doublé, Mbappé devient le troisième joueur de moins de 20 ans à marquer deux buts dans un match à élimination directe lors d'un Mondial, avec le Brésilien Pelé et le Mexicain Manuel Rosas.

Au terme d'un match marqué par une seconde période d'anthologie, l'équipe de France a éliminé l'Argentine (4-3), hier, à l'occasion des 8es de finale de la Coupe du monde. Portés par un Kylian Mbappé de gala, les Bleus ont retrouvé un rythme qui leur manquait lors des matchs du premier tour.

Les Bleus démarraient parfaitement la partie. Après avoir touché la barre sur coup franc, Griezmann ouvrait la marque sur un penalty obtenu par Mbappé, auteur d'une accélération foudroyante sur 70 mètres (1-0, 13'). Un scénario idéal pour les hommes de Didier Deschamps, bien en place derrière et aidés par un Mbappé inarrêtable tout proche d'obtenir un nouveau penalty sur un sprint exceptionnel dans le dos de la très lourde défense argentine. Malgré une possession largement favorable, l'Albiceleste ne trouvait pas la solution face à la forteresse tricolore. Messi, esseulé en attaque, était contraint d'énormément décrocher pour toucher le ballon. Voyant leur équipe peiner, les nombreux supporters sud-américains haussaient le ton pour tenter de faire bouger les choses. Et cela fonctionnait! A 25 mètres, Di Maria envoyait un véritable missile sous la lucarne gauche de Lloris (1-1, 41'). Un bijou venu de nulle part qui relançait complètement le match. Car après la pause, l'Argentine repassait devant. Sur un tir de Messi, Mercado déviait involontairement le ballon dans le but d'un Lloris pris à contre-pied (1-2, 48'). Un retournement de situation terrible pour les Français, dès lors obligés de faire le jeu. Mais ces derniers avaient de la ressource. Juste après une énorme occasion de Griezmann, Pavard envoyait une demi-volée extraordinaire dans la lucarne droite d'Armani (2-2, 57'). Une réalisation exceptionnelle! En confiance, les Bleus passaient même devant. Après un cafouillage dans la surface, Mbappé faisait de nouveau parler sa vitesse d'exécution pour tromper Armani du pied gauche (3-2, 64'). Et le Parisien ne s'arrêtait pas là. Sur une action magnifique, Giroud lançait à droite le jeune talent qui crucifiait une nouvelle fois le gardien adverse (4-2, 68'). Dès lors, les partenaires de Messi, qui donnait une dernière frayeur à Lloris, ne pouvaient plus revenir. Enfin presque, puisqu'Agüero redonnait un infime espoir dans les derniers instants (4-3, 90'+3). Mais c'était trop tard pour le vice-Champion du monde en titre, battu par de jeunes Bleus enfin lancés dans ce Mondial. Homme du match, Kylian Mbappé a réussi à faire parler de lui dans cette affiche des 8es et affole, désormais, les compteurs. L'attaquant du PSG a inscrit un doublé et rejoint, dans l'histoire de cette compétition, tout simplement Pelé et le Mexicain Manuel Rosas. Il est devenu le troisième joueur de moins de 20 ans à marquer deux buts dans un match à élimination directe lors d'un Mondial. Même si Pelé avait réalisé cet exploit à seulement 17 ans, la performance de Mbappé reste tout simplement exceptionnelle.



Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

«C'était une grande affiche»

Au coup de sifflet du match d'hier, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a pu tirer un grand ouf de soulagement. «C'était une grande affiche, ça a été un grand match. Il y a eu des erreurs, forcément. On était mal embarqué à 2-1 mais on a su faire ce qu'il fallait. On aurait pu se simplifier un peu la fin de match. Il y a eu des émotions», a-t-il lancé au micro de TF1. «Je suis très heureux pour les joueurs d'aller chercher cette qualification pour les quarts», poursuit-il, indiquant ressentir «du bonheur». «Comme je leur ai dit avant le match, ça fait des mois qu'ils pensent à ça, des semaines qu'on se prépare, c'est pour avoir des matchs comme ça. Il fallait répondre, on a bien répondu. Des critiques, il y en aura toujours. Il y a une vérité du terrain. Ca passait par un match costaud et de qualité comme on l'a fait ce soir, même si on a fait des erreurs aussi, on a fait souffrir beaucoup les Argentins», a indiqué l'ancien capitaine des Bleus, qui veut vite tourner cette page et penser au match des quarts de finale, où il ne pourra bénéficier des services de Matuidi, suspendu.