L'ÉLIMINATION DE L'ALLEMAGNE «FAIT SI MAL» Özil sort de son silence

Le milieu de terrain allemand Mesut Özil, vivement critiqué, est sorti de son silence, hier, en affirmant que l'élimination historique de la Mannschaft au Mondial lui avait fait très mal et qu'il aurait besoin de temps pour s'en remettre.

Cela «fait si mal», a lancé le joueur de 29 ans sur son compte Twitter, trois jours après l'élimination dès la phase de poule de l'équipe Championne du monde en titre, après avoir été humiliée face à la Corée du Sud (2-0). «Nous n'avons tout simplement pas été assez bons», a-t-il jugé. «Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'en remettre», a-t-il précisé, ajoutant à son message le hashtag #SayNoToRacism («Dites non au racisme»).

Le joueur, né dans le bassin industriel de la Ruhr et d'origine turque, ne s'est pas une seule fois exprimé en marge du Mondial ou même avant le début de la compétition, à l'exception de quelques photos et brefs messages sur les réseaux sociaux.

Mesut Özil, qui évolue depuis 2013 dans le championnat anglais à Arsenal, a fait l'objet de virulentes critiques en Allemagne pour ses piètres performances sur le terrain pendant la compétition. Mais il est aussi l'objet d'attaques depuis qu'il a rencontré et posé pour des photos avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Son coéquipier Ilkay Gündogan, qui a lui aussi participé à la rencontre avec le dirigeant turc, s'en est ensuite expliqué mais Mesut Özil s'est réfugié dans le silence malgré les critiques émises par la Fédération allemande de football (DFB).

L'affaire, qui a fait grand bruit dans une Allemagne plongée dans un âpre débat sur l'immigration et qui s'est demandée si ces deux fils d'immigrés étaient loyaux, a en outre été récupérée par l'extrême droite.

Certains supporters ont sifflé les deux joueurs concernés, et selon l'entraîneur des gardiens, Andreas Köpke, Özil a été insulté par un supporter en quittant le terrain mercredi face à la Corée du Sud.

La chancelière Angela Merkel est même intervenue pour rappeler à l'ordre les fans.



Paul Breitner tacle Kroos

Auteur du but victorieux contre la Suède (2-1), Toni Kroos (28 ans) n'a pas pu éviter le naufrage de l'équipe d'Allemagne. Pour le Champion du monde 1974, Paul Breitner, le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas du tout été à son meilleur niveau. «J'aurais été plus heureux sans ses 15 000 passes.

De nombreux joueurs de Bundesliga peuvent le faire. Pas une seule fois il a essayé d'ouvrir l'espace au coeur du milieu de terrain ou d'essayer d'ouvrir la défense adverse avec une simple course ou un dribble», s'est plaint l'ex-international allemand dans des propos rapportés par Goal.

Avec une barre transversale touchée contre le Mexique, un but face à la Suède et une grosse occasion contre la Corée du Sud, le Merengue a été le joueur le plus dangereux de la Nationalmannschaft en Russie. Bien plus que ses attaquants, complètement à la ramasse.