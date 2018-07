Mais où est donc passée la CAF?

Par Mohamed BENHAMLA -

Les cinq représentants africains en Coupe du monde ont quitté la compétition prématurément. Si la Tunisie et l'Egypte étaient très loin du compte, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria ont manqué de soutien pour subir, au final, le même sort... l'élimination. Et ce soutien devait émaner de la Confédération africaine de football (CAF) surtout qu'il s'agissait, analyse-t-on à l'unanimité, d'éliminations «pour des raisons subjectives».

L'instance du Malgache Ahmed Ahmed est restée de marbre face aux injustices dont ont été victimes ses représentants face à la fameuse trouvaille de la vidéo-assistée référée (VAR). Censée éviter les erreurs d'arbitrage, cette technologie a fini par constituer le moyen d'enfoncer les sélections africaines, qui ont été, toutes et sans exception, victimes des bourdes de ce système. Comme cela fut le cas avec les Nigérians et cette main du défenseur argentin, Rojo, que l'arbitre turc, Chakir, n'arrivait pas à expliquer qu'il n'y avait pas penalty «car la VAR l'avait décidé».

Pis encore, c'est que lorsque ce sont celles qui la revendiquent qui y recourent, les arbitres n'accédaient pas à leurs requêtes. Du Maroc au Sénégal, en passant par le Nigeria, la Tunisie et l'Égypte, tout le monde affirme que ces fautes sont loin d'être anodines... Une preuve palpable du vol dont les représentants de l'Afrique ont été victimes. Et au moment où la polémique enfle, la FIFA «s'autocongratulate». Reconnaissant que certains points de détail restent à peaufiner, l'instance mondiale se dit globalement «très satisfaite».

Normal quand on sait que son président, Gianni Infantino, est l'un de ses ardents défenseurs, réfutant toutes les critiques et accusations. Mais ce qui est anormal, c'est ce silence intrigant et assourdissant de Ahmed Ahmed, qui promettait, pourtant, avant son élection à la tête de la CAF, de ne ménager aucun effort pour que l'Afrique soit sur un pied d'égalité avec les autres confédérations. Jusqu'à l'heure, il n'en est rien. Au train où vont les choses, la situation risque de demeurer en l'état. Ce qui n'est, dailleurs, pas nouveau, puisqu'il faut remonter à 1982 pour voir une réaction de la CAF défendre une de ses sélections. Cela fut le cas lorsque l'Allemagne et l'Autriche avaient combiné leur «match de la honte», lors du Mondial espagnol pour faire éliminer l'Algérie. La CAF, présidée alors par l'Ethiopien Ydnekatchew Tessema, avait tapé du poing sur la table avec comme résultat cette règle de disputer les matchs de la 3e journée, le même jour et à la même heure.

La CAF est, aujourd'hui, soumise aux décisions arbitraires contre ses représentants dans différentes compétitions, là où le talent semble ne pas suffire à lui seul. Une passivité qui fait que ses représentants ne seront jamais considérés à juste titre. L'instance continentale doit faire entendre sa voix au sein de la FIFA. A bon entendeur...



Programme daujourdhui

15h Espagne - Russie

19h Croatie - Danemark