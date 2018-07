DÉSIGNATION DU NOUVEAU SÉLECTIONNEUR NATIONAL Le BF et la DTN impliqués

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, semble avoir appris de ses erreurs, ne voulant, dorénavant, pas prendre des décisions unilatérales

Selon plusieurs sources, cela concerne, surtout, la désignation du staff technique national qui prendra le relais de celui que dirigeait Rabah Madjer. En effet, de ces sources, nous apprenons que Zetchi veut impliquer le maximum de parties dans le choix du nouveau patron des Verts, pour que la décision soit, ensuite, prise à l'unanimité. Et les deux parties qui seront essentiellement impliquées, seront le bureau fédéral, ainsi que la direction technique nationale, que dirige actuellement Rabah Saâdane. Cela se passe alors que par le passé, les décision de ce genre se prenaient d'une manière unilatérale par le premier responsable de la Fédération. Reste à savoir, dans ce sens, si Zetchi va procéder par la sorte afin de travailler «de la manière la plus adéquate» ou cela est une manière de sa part afin de dégager en entière responsabilité de tout ce qui viendra par la suite et la partager avec d'autres parties. Quelles que soient les motivations derrière cette décision, il faut positiver et dire que c'est une nouvelle méthode de travail qui ne pourrait que bien faire, étant donné que les «compétences» seront associées dans ce genre de cas très sensibles. Plusieurs noms ont circulé, pour dire qu'ils figurent sur la short-liste de la FAF, entre autres Vahid Halilhdozic, Hervé Renard, Carlos Queiroz, et dernièrement Djamel Belmadi, Hector Cuper et Alain Giresse. Du profil du futur sélectionneur des Verts dressé par Zetchi, Hervé Renard semble y répondre parfaitement, même si le peuple des Verts veut Vahid Halilhodzic. Lié par un contrat avec le Maroc jusqu'en 2022, la Fédération royale marocaine tient à lui, comme en témoignent les déclarations du président Faouzi Lekjaâ. Cependant, et à en croire les dernières déclarations du président de la FRMF, un départ de Renard n'est pas à écarter, si le concerné y insiste.

«A la fin du Mondial, nous discuterons de l'avenir de Hervé Renard avec les Lions. Ce qui est certain, c'est que l'avenir de la sélection ne sera pas perturbé...», a notamment fait savoir le responsable en question. Dans le même contexte, le quotidien arabophone marocain, Al Ahdath, croit savoir que la FAF aurait proposé un salaire de 90 000 euros au technicien français, soit 10 000 euros de plus que son salaire actuel avec le Maroc. Cela se passe au moment où on laisse entendre du côté des Marocains que des intérêts sont portés, par la Frmf à deux techniciens qui sont aussi dans le viseur de la FAF, à savoir Vahid Halilhdozic et Hector Cuper.