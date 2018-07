BELGIQUE - JAPON, CE SOIR À 19H Des Samouraïs à l'assaut de l'ogre belge

Pour la deuxième fois en Coupe du monde, la Belgique a facilement survolé la phase de groupe avec trois victoires et un jeu stylé.

A présent, l'équipe qui attire les regards devra prouver qu'elle a plus de coffre qu'elle en avait il y a quatre ans, lorsque les Diables rouges ont été éliminés en quarts de finale. Le Japon croisera cette fois le chemin de la Belgique, qui a énormément de pression sur les épaules.

Les deux équipes s'affronteront ce soir à Rostov-on-Don. L'engouement est tellement présent autour de la Belgique que tout autre résultat que la qualification en demi-finale sera coLes Japonais ont, contre toute attente, réussi à se tailler une place en huitièmes de finale dans un groupe plutôt épineux composé de la Colombie, la Pologne et le Sénégal. La manière dont le Japon a réussi à se qualifier ne fera certainement pas de vague contre le groupe belge qui regorge de talent et de profondeur.

La Belgique a inscrit trois buts en moyenne par match, et a été spectaculaire même lorsqu'elle a affronté l'Angleterre lors de leur dernier match de la phase de groupe. Les Japonais se sont qualifiés de justesse, prenant un chemin qu'aucune équipe n'avait emprunté auparavant dans un groupe de la Coupe du monde.

Le Japon et le Sénégal ont terminé tous les deux avec quatre points, le même différentiel de buts, inscrivant le même nombre de buts.

Les deux sélections ont alors été départagées au niveau de leur dossier disciplinaire. Le Japon a alors avancé au second tour parce qu'il avait accumulé moins de cartons jaunes que le Sénégal. Il fera maintenant face à l'une des équipes les plus complètes et des mieux balancées de la compétition.

La Belgique possède l'un des meilleurs gardiens de but au monde en la personne de Thibaut Courtois, l'une des attaques les mieux orchestrées par le talentueux Eden Hazard et le buteur redoutable qu'est Romelu Lukaku. Malgré ses 25 ans, l'imposant Lukaku a déjà récolté 40 buts à l'international - dont quatre jusqu'à présent en Russie. Ce qui le place à égalité avec l'étoile portugaise Cristiano Ronaldo et à un seul de l'attaquant anglais Harry Kane afin de terminer au sommet des pointeurs de la Coupe du monde.

Lukaku tentera certainement de perfectionner sa fiche personnelle de quatre buts face à la défense japonaise, qui a concédé plus d'un but par match.

Le Japon a alloué plus de quatre buts au total, mais a disputé presque toute la rencontre face à la Colombie avec un homme en plus, après qu'un joueur colombien eut été sorti de la rencontre à la troisième minute. Lukaku a raison d'être confiant, considérant la qualité des joueurs qui l'entourent: Hazard, le milieu de terrain Kevin De Bruyne et l'attaquant Dries Mertens.

Le trio Mertens-Lukaku-Hazard est l'un des plus épiés du tournoi et avec raison. Lukaku a également rendu la tâche de ses coéquipiers un peu plus facile en étant plus mobile, lui qui a tendance à être trop statique par moments lorsqu'il est dans la surface de réparation.

Compte tenu de la fragilité de la défense japonaise, l'entraîneur Akira Nishino n'aura peut-être pas d'autre choix que d'indiquer à ses joueurs d'attaquer vigoureusement la cage des Diables rouges, ce qui pourrait laisser place à un duel très offensif.

Le Japon détient un joueur d'expérience et talentueux en l'occurrence l'attaquant Shinki Kagawa, un ancien joueur du Manchester United, et le populaire Keisuke Honda. Kagawa, qui a récolté 31 buts à l'international, et Honda, qui a inscrit 37 buts pour le Japon, pourraient s'avérer être les cartes cachées de Nishino, qui favorisera certainement une formation 4-2-3-1.



Célébrations de buts

Januzaj laisse de côté la politique

Adnan Januzaj, dont les parents sont originaires du Kosovo, ne célébrera pas de but à la manière des Suisses Xhaka et Shaqiri, également originaires du Kosovo. Ils avaient fêté leurs buts en mimant des deux mains l'aigle du drapeau albanais. «Je ne suis pas trop concentré sur ça après avoir marqué un but, a déclaré l'attaquant belge. C'est un but avec beaucoup d'émotions, j'ai été le célébrer avec les supporters et les joueurs, mais je pense qu'il y a le domaine football et le domaine politique. Moi je célèbre mes buts avec mes coéquipiers», a déclaré Januzaj, qui aurait donc pu revêtir le maillot de l'Albanie ou du Kosovo (reconnu par la Fifa depuis 2016).