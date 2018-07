FC PORTO Brahimi refuse de prolonger

Sous contrat jusqu'en 2019 avec son club le FC Porto, Yacine Brahimi ne veut pas prolonger son contrat, comme le souhaitent ses dirigeants. À en croire le quotidien sportif portugais A Bola, les dirigeants du club portugais ont entamé les négociations avec le Brésilien Róger Guedes pour compenser l'éventuel départ de l'international algérien. Brahimi veut profiter de sa bonne saison et cherche un nouveau challenge dans un championnat plus huppé. Il semble intéressé par la piste de la Premier League, où il est convoité par trois clubs, à savoir Everton, Wolverhampton et Arsenal.