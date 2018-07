FRANCE Un appel pour le carton de Matuidi?

Averti face à l'Argentine, le milieu de terrain de l'équipe de France Blaise Matuidi a reçu son second carton jaune de la compétition et sera donc suspendu pour les quarts de finale face à l'Uruguay vendredi. A moins que la FFF tente de faire appel. Une possibilité que n'exclut pas le sélectionneur tricolore Didier Deschamps. «Je ne sais pas si ce sont des paroles qui ont été sanctionnées mais lui trouve la sanction injuste. Le carton a été donné. On va voir si on peut le faire effacer. Pourquoi pas (faire appel, ndlr?), a lancé le technicien devant les médias. Mais ça me semble difficile de revenir sur cette décision. Je n'en connais pas le motif». En cas de suspension confirmée pour Matuidi, Corentin Tolisso pourrait en profiter pour retrouver le onze de départ. Le joueur du Bayern Munich a d'ailleurs remplacé l'ancien Parisien samedi après son carton jaune.