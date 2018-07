POUR INFRACTIONS LORS DE MATCHS DU PREMIER TOUR Le Maroc, la Russie, la Serbie et le Mexique sanctionnés

La FIFA a décidé d'infliger diverses amendes aux Fédérations de Russie, de Serbie, du Mexique et du Maroc pour des infractions lors de matchs du Mondial 2018, en plus d'une série d'avertissements comme pour l'Espagne.

La fédération russe a reçu une amende de 8 700 euros et un avertissement pour avoir montré une pancarte discriminatoire lors du match contre l'Uruguay. La fédération serbe devra elle payer 17.000 euros d'amende et reçoit un avertissement pour avoir montré une pancarte politique et offensante lors du match contre le Brésil.

La fédération mexicaine a été sanctionné d'une amende d'environ 13.000 euros et reçoit un avertissement pour les troubles des supporteurs mexicains, qui ont lancé des objets lors du match contre la Suède. L'amende la plus élevée est infligée à la fédération marocaine avec un peu plus de 56.000 euros à débourser pour les incidents lors de la rencontre face à l'Espagne: six membres du staff sont entrés sur le terrain après le coup de sifflet final, 13 membres étaient présents dans la zone technique (le maximum autorisé est de 11) et des troubles ont été signalés avec des jets d'objets de la part de supporters durant le match.

La FIFA a de plus envoyé des avertissements à la fédération égyptienne (concernant la présence ou non de Salah), à Noureddine Amrabat (comportement offensant après le match contre l'Espagne), le président de la fédération marocaine Fouzi Lekjaa (présence non autorisée dans la zone technique) et son entraîneur adjoint Patrice Beaumelle (mauvaise conduite lors du match face à l'Espagne). Elle a également envoyé un avertissement à la fédération serbe pour les incidents causés par ses supporteurs contre le Brésil, ainsi qu'à cette dernière pour le même motif et à la fédération espagnole (usage d'articles de marques non autorisées de la part de certains joueurs).

De plus, la Commission de discipline a intenté un procès contre la fédération suisse pour l'entrée sur le terrain de jeu de personnes non accréditées.