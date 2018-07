STADE RENNAIS Bensebaïni dans le viseur du Vfb Stuttgart

Le défenseur international algérien du Stade Rennais Ramy Bensebaïni intéresse la formation allemande du Vfb Stuttgart, a rapporté hier le quotidien sportif L'Equipe sur son site internet. La même source souligne que le défenseur central des Verts, âgé de 23 ans, «pourrait quitter Rennes et la Ligue 1 cet été». Il reste dans le viseur de Stuttgart, qui a pris des renseignements à plusieurs reprises. Le club anglais d'Everton se serait aussi renseigné, mais c'est du côté de la Bundesliga que l'intérêt est le plus marqué pour l'instant, assure L'Equipe. Bensebaïni, dont le contrat avec le club breton court jusqu'en 2020, avait été formé à l'Académie JMG du Paradou AC (Algérie) et rejoint Rennes en 2016 pour un contrat de quatre ans après deux prêts à Lierse (Belgique) et Montpellier (France).