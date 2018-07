8ES DE FINALE : BRÉSIL - MEXIQUE, AUJOURD'HUI À 15H L'heure de Neymar a-t-elle sonné?

Test d'endurance pour la Seleçao

Aujourd'hui à 15h, une affiche palpitante est au programme des 8es de finale du Mondial, entre le Brésil et le Mexique à Samara.

Avec les éliminations de l'Argentin Lionel Messi et du Portugais Cristiano Ronaldo, le Brésilien Neymar a le champ libre pour faire du Mondial 2018 son tournoi, après un début de compétition correct. Ses coéquipiers d'attaque au Paris Saint-Germain, le Français Kylian Mbappé et l'Uruguayen Edinson Cavani, ont inscrit chacun un doublé en huitième de finale et régalé la planète football.

Les performances des deux Parisiens ne sont sûrement pas passées inaperçues aux yeux du Brésilien Neymar, à l'approche de son match face au Mexique. A 26 ans, l'attaquant du PSG a une nouvelle occasion d'être le héros de la Coupe du monde, quatre ans après une édition à domicile qui avait tourné au cauchemar, entre une blessure au dos en quart de finale et l'humiliation subie par ses partenaires face à l'Allemagne en demis (1-7). Grâce aux éclats de Mbappé et Cavani, Neymar est en effet débarrassé des deux meilleurs footballeurs au monde, l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, éliminés en huitièmes de finale. Comme le Croate Luka Modric, le Brésilien peut contester la future victoire de Ronaldo pour le Ballon d'or 2018, à condition de remporter le Mondial russe, le 15 juillet à Moscou. Contrairement aux deux superstars, usées après une longue saison, Neymar dispute ce tournoi en pleine forme physique.

Une blessure au pied droit l'a tenu éloigné des terrains pendant trois mois. Cela lui a paradoxalement permis de souffler et de livrer trois matchs corrects au premier tour, face à la Suisse (1-1), au Costa Rica (2-0) et à la Serbie (2-0), avec à la clé un but et une passe décisive.

Les ingrédients semblent donc en place pour que le concerné hausse son niveau de jeu face au Mexique, une équipe qui reste sur six éliminations en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais ses coéquipiers, conscients de la pression démentielle que Neymar a parfois eue sur les épaules, ont tenté de recentrer le débat sur le collectif. «En football, il y a toujours un joueur dont on parle plus que les autres. Mais vous avez toujours besoin d'une très bonne équipe, a rappelé le milieu de terrain Casemiro. C'est inévitable.

Les gens vont dire que le joueur qui doit être au-dessus du lot, c'est Neymar. Mais on ne doit pas oublier que le Brésil a d'autres grands joueurs». Pour l'heure, c'est surtout la propension de Neymar à chambrer ses adversaires et à plonger de manière théâtrale après certains contacts, qui a surtout fait causer. Dans une vidéo sur le site d'Eurosport, l'ex-footballeur français Eric Cantona s'est payé l'ancien joueur du FC Barcelone: «Neymar, tu es un grand joueur... et un grand acteur. Mais attention aux erreurs de logique. Si on te touche à l'épaule droite, tu ne peux pas hurler de douleur en te tenant la joue gauche!». Mais la Seleçao ne mise pas seulement sur Neymar, puisqu'elle dispose dans ses rangs d'une pléiade de stars, à l'image de Coutinho, Willian, Macello ou encore Paulinho, qu'il faudra surveiller de très près. Les Mexicains, eux, sont avertis.



Les Mexicains se méfient plutôt de Coutinho

Osorio et la vraie menace brésilienne

Le Mexique a identifié le principal danger brésilien depuis longtemps. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le sélectionneur Juan Carlos Osorio ne se focalise pas sur Neymar, mais plutôt sur Philippe Coutinho. «Lors du tirage au sort en décembre dernier, je discutais avec Tite et il m'a demandé qui était son meilleur joueur selon moi. Je lui ai répondu que Coutinho était au-dessus du lot. Personne ne remet en cause le talent des ailiers brésiliens comme Willian, Douglas Costa, Neymar... Mais je pense que Coutinho se démarque. C'est un joueur qui peut jouer à n'importe quel poste offensif. Il faut faire très attention à lui, il est très important dans le jeu du Brésil». Cette fois, la Seleçao aura peut-être droit à un plan anti-Coutinho.