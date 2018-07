Messi - Ronaldo même talent, même destin

Par Mohamed BENHAMLA -

Ils sont, désormais, inséparables. Lionel Messi et Christiano Ronaldo se partagent tout... même les peines. Dominateurs sur tous les plans, depuis presque une décennie déjà, ils ont eu le même sort en Russie à l'occasion de la Coupe du monde, puisqu'ils quittent la compétition avec leurs sélections respectives, l'Argentine et le Portugal, au stade des 8es de finale, éliminés par la France (4-3) et l'Uruguay (2-1).

Les deux superstars pourraient même faire une croix sur le Ballon d'Or, eux qui se partagent équitablement 10 consécrations. Et les questions commencent à affluer, pour se demander si les deux hommes - des surhommes plutôt - n'ont pas disputé, en Russie, leurs dernières minutes dans cette prestigieuse compétition. Ils ne pourront, donc, ajouter ce titre suprême à leurs palmarès. Ceci, étant donné qu'en 2022 au Qatar, Messi aura 35 ans alors que Ronaldo aura 37 ans.

Ce sera, à ce moment-là, sans doute trop vieux pour répondre présent. La meilleure performance du Portugais reste la demi-finale en 2006, alors que Messi a laissé passer sa chance avec la finale perdue contre l'Allemagne en 2014.

Ronaldo pourrait, toutefois, disputer l'Euro 2020 et tenter, notamment, de dépasser le Français Michel Platini, en tant que meilleur buteur de la compétition, les deux hommes affichent 9 buts. Cependant, rien n'est certain pour l'instant, puisque le Lusitanien a laissé planer le doute concernant son avenir, au coup de sifflet final du match face à la Celeste, ne voulant prononcer aucun mot, se contentant de dire que «ce n'est pas encore le moment». Samedi, la Pulga et CR7, dont il s'agit certainement du dernier épisode décennal, n'ont pu endosser le costume de «Superman» pour sauver les leurs, eux qui n'ont jamais marqué un but lors d'un match à élimination directe en phase finale d'un Mondial. Uns statistique qui ridiculise les deux actuels meilleurs joueurs de la planète.

Et avec ce départ de la compétition, les portes s'ouvrent pour d'autres joueurs, qui restent en compétition, pour tirer leur épingle du jeu et surtout entrevoir le trophée suprême ainsi que le Ballon d'or. L'on pense, surtout, au Brésilien Neymar ou encore au Croate Modric. Ce sera, peut-être aussi, une occasion de voir d'autres joueurs émerger après cette compétition planétaire et, enfin, cette «centralisation Messi-Ronaldo» prendre fin...



