BRÉSIL 2 MEXIQUE 0 La Seleçao peut remercier Neymar

Après 20 minutes difficiles, la Seleçao se montrait enfin dangereuse, mais Ochoa intervenait parfaitement face à Neymar et Gabriel Jesus.

Le Brésil continue sa route dans cette Coupe du monde 2018. Bousculés en début de match mais sérieux, les Brésiliens ont plutôt logiquement décroché la victoire (2-0) contre une équipe du Mexique vaillante et dangereuse en contres. D'entrée, le Brésil a été perturbé par le pressing mexicain. Pressés haut, les Brésiliens n'arrivaient pas à construire et subissaient les vagues mexicaines sur des contres rapides. Le Mexique était clairement le plus dangereux mais péchait par le dernier geste sur plusieurs opportunités dans la surface adverse. Au fil des minutes, la fatigue agissait logiquement un peu sur les organismes et les Auriverde posaient un peu plus le pied sur le ballon. Après 20 minutes difficiles, la Seleçao se montrait enfin dangereuse, mais Ochoa intervenait parfaitement face à Neymar et Gabriel Jesus. Malgré la pression brésilienne dans les 10 dernières minutes de cette première période, le score n'évoluait pas. Au retour des vestiaires, le Brésil trouvait enfin la faille et Neymar profitait d'un bon travail de Willian pour ouvrir le score (1-0, 52'). Derrière, c'était plus compliqué pour El Tri et il fallait plusieurs arrêts d'Ochoa pour conserver les espoirs mexicains. Les minutes passaient et cela devenait de plus en plus difficile pour le Mexique face à une équipe brésilienne toujours aussi sérieuse défensivement. L'agacement touchait les rangs mexicains et cela se traduisait par plusieurs mauvais gestes sur Neymar, très remuant dans cette rencontre. Bien en place, la Seleçao conservait assez sereinement son avantage et tuait le suspense sur un but de Firmino (2-0, 89'). Une victoire logique, et les Brésiliens peuvent remercier, désormais, leur star, Neymar, qui revient à son meilleur niveau, et au bon moment.



Nigeria

Gernot Rohr maintenu

Le sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr a été maintenu dans son poste à la tête de l'équipe nigériane de football, éliminée au premier tour du Mondial. «Je ne suis pas de ceux qui demandent le départ de l'entraîneur. Il a un nouveau contrat de deux ans et nous le respecterons», a affirmé le président de la Fédération nigériane de football (NFF) Amaju Pinnick, cité hier par le site spécialisé AOL Football. Le nom de Rohr avait été cité par des sources médiatiques algériennes, comme quoi, il figure sur une short-list du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, pour la succession de Rabah Madjer à la tête de la sélection nationale algérienne.