SÉNÉGAL La FIFA interpellée

Le Sénégal a envoyé une lettre à la FIFA pour protester contre l'arbitrage de son dernier match contre la Colombie (0-1). Il s'est aussi plaint du comportement du... Japon, coupable de ne pas avoir joué ses dernières minutes contre la Pologne (0-1), la défaite sur ce score lui suffisant pour se qualifier grâce au classement du fair-play (moins de cartons jaunes reçus). La Fédération affirme que les Samouraï Blue auraient enfreint les règles d'éthique en choisissant de conserver le ballon sans prendre de risque après avoir encaissé ce but. Et elle espère que la FIFA va mener des enquêtes sur «ce refus de jeu contraire aux principes gouvernant le football». Elle déplore «le manque de fair-play du Japon» non sanctionné.